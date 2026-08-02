Баланс доступности и высокого качества – зарубежный потребитель выбирает белорусские дженерики

Соблюсти баланс доступности и высокого качества. Белорусская фармакология успешно замещает критический импорт. Сегодня это одна из прорывных точек роста экономики. В нашей стране промышленным производством лекарственных препаратов занимаются 40 фармкомпаний. В отрасли заняты 11 тысяч человек. Ежегодно растут объемы, открываются производства новых видов лекарственных препаратов. Наглядный пример – компания «ФАРМЛЭНД». Это один из ведущих производителей на отечественном фармацевтическом рынке, который разрабатывает и успешно реализует востребованные аналоги оригинальных импортных лекарств.

Триллион долларов с ежегодным приростом в 8 %. Фармацевтическая отрасль – едва ли не мировой лидер по темпам развития. Беларусь тоже в этом тренде. Мощный толчок дали дали санкции. Когда лекарственная безопасность страны оказалась под угрозой, отечественные производители взяли курс на импортозамещение. Так, лидер отрасли – компания «ФАРМЛЭНД» – разрабатывает и производит востребованные аналоги импортных лекарств. Речь о дженериках. Они содержат то же активное вещество в аналогичном количестве и форме, что и оригинал.

Михаил Шашко, заместитель генерального директора по производству фармацевтической компании «ФАРМЛЭНД»:

Наши лекарственные препараты не уступают по качеству, эффективности и безопасности оригиналу, но стоят значительно дешевле импортных аналогов. Все препараты выпускаются строго в соответствии со стандартами качества, а их эффективность доказывается в ходе специальных тестов на биоэквивалентность.

Особое место в линейке занимает препарат для восстановления печени. Он влияет на ключевые биохимические процессы и оказывает комплексное действие: запускает естественное восстановление печени изнутри, защищая ее клетки от токсинов и способствуя выведению застойной желчи. Раньше врачи назначали дорогой импортный препарат. Сегодня – белорусский лиофилизат. Всего лишь два фармацевтических завода в Беларуси производят лиофилизаты.

Ольга Сизова, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности фармацевтической компании «ФАРМЛЭНД»:

В нашей стране внедрены все международные стандарты, предъявляющие высокие требования к фармацевтической разработке лекарственных препаратов. И мы неукоснительно им следуем. Если профиль качества будет иной, нам просто откажут в регистрации.

Особенность производимых на «ФАРМЛЭНД» дженериков – использование субстанций ведущих мировых производителей. А сегодня это Индия и Китай. Но вскоре предприятие планирует запустить собственное производство синтеза фармацевтических субстанций на заводе в Несвиже. К слову, за рубежом компания имеет 53 регистрации, 17 – в процессе. Ольга Сизова:

Мы работаем в соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС, обладая действующим сертификатом GMP, что подтверждает соответствие продукции международным стандартам и открывает нам доступ к зарубежным рынкам. Сегодня с ведущим российским дистрибьютором «АЛВИЛС» «ФАРМЛЭНД» реализует 20 совместных проектов. Наиболее востребован на российском рынке белорусский гепатопротектор.

Виталий Алейников, генеральный директор компании «АЛВИЛС» (Россия):

«ФАРМЛЭНД», наверное, – самый крупный наш партнер. Мы с 2016 года работаем с предприятием, сотрудничество развивается. Что касается гепатопротектора, это довольно сложный в производстве препарат, и мы рады, что в Беларуси освоили его выпуск. И это говорит о том, что компания «ФАРМЛЭНД» технологически состоялась, и может решать довольно сложные фармацевтические задачи.