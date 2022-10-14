«Осталось множество межнациональных и территориальных споров». Лукашенко о попытках Запада разжечь противостояние

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.
Содружество тоже не должно забронзоветь. Наш Президент всегда пытается расшевелить это единственную интеграционную площадку всего постсоветского пространства. В жизни СНГ уже несколько лет не участвует Украина, нет на этом саммите и главы Молдовы. Сослалась на занятость. Белорусский лидер предупредил: на прочность испытают всех. А это только начало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых здесь только что говорили, которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный спор в горячее противостояние.
Александр Лукашенко: «Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог»