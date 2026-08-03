Несвижские аграрии первыми в Минской области преодолели рубеж в 100 тыс. тонн намолоченного зерна

Несвижский район лидирует по общему намолоту зерна в Минской области: аграрии первыми преодолели рубеж в 100 тысяч тонн нового урожая (с учетом рапса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из главных факторов успеха – слаженная работа всех участников процесса: от механизаторов и слесарей, которые обеспечивают бесперебойную работу техники, до машинистов зернотоков. Среди передовых хозяйств – агрокомбинат «Несвижский». Здесь достигнута одна из самых высоких урожайностей пшеницы – 80 центнеров с гектара.

Важную роль сыграла и современная техника: в этом сезоне хлеборобы получили новый отечественный комбайн роторного типа. Ширина жатки у этой модели увеличена с 7 до 9 метров – это позволило заметно повысить производительность.