Несвижские аграрии первыми в Минской области преодолели рубеж в 100 тыс. тонн намолоченного зерна

Несвижский район лидирует по общему намолоту зерна в Минской области: аграрии первыми преодолели рубеж в 100 тысяч тонн нового урожая (с учетом рапса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несвижский район лидирует по общему намолоту зерна в Минской области: аграрии первыми преодолели рубеж в 100 тысяч тонн нового урожая (с учетом рапса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из главных факторов успеха – слаженная работа всех участников процесса: от механизаторов и слесарей, которые обеспечивают бесперебойную работу техники, до машинистов зернотоков. Среди передовых хозяйств – агрокомбинат «Несвижский». Здесь достигнута одна из самых высоких урожайностей пшеницы – 80 центнеров с гектара.
Важную роль сыграла и современная техника: в этом сезоне хлеборобы получили новый отечественный комбайн роторного типа. Ширина жатки у этой модели увеличена с 7 до 9 метров – это позволило заметно повысить производительность.
Сергей Пабока, старший механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат Несвижский»:
Техника новая, хорошая техника. Одним словом, убирать стало проще, лучше, быстрее. Жатка шире уже. Нет даже потерь по системе очистки. Уже стоят не клавиши, а два ротора – это намного лучше вымолачивает. Потерь нет. Тысячный рубеж уже взят. Уже движемся к двум.
Валерий Крепский, заместитель генерального директора по растениеводству сельхозпредприятия «Агрокомбинат Несвижский»:
На полях у нас работает пять комбайнов. Также работает звено по прессованию соломы – это три пресса. Звено по уборке соломы, вывозке. Параллельно мы готовим почву под сев озимого рапса.
Сейчас в агрокомбинате «Несвижский» завершают уборку пшеницы и готовятся перейти к уборке озимого рапса. В хозяйстве рассчитывают достичь урожайности в 50 центнеров с гектара.