«Они уже в открытую заявляют: мы пойдём прямо». Беларусь пытаются втянуть в войну – что будет делать Лукашенко?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.