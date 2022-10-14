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«Они уже в открытую заявляют: мы пойдём прямо». Беларусь пытаются втянуть в войну – что будет делать Лукашенко?

14 октября 2022 17:54
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

«Они уже в открытую заявляют: мы пойдём прямо». Беларусь пытаются втянуть в войну – что будет делать Лукашенко?-1

Среди руководителей девяти стран – постоянно в объективе журналистского интереса наш Президент. Вопросы войны и мира. Словно только от Лукашенко зависит безопасность причерноморского региона.

Не боитесь ли вы дальнейшей эскалации, скатывания?

«Они уже в открытую заявляют: мы пойдём прямо». Беларусь пытаются втянуть в войну – что будет делать Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Боюсь. Я бы не хотел, чтобы была эта эскалация и какое-то скатывание.
– С вашей стороны главное – не допустить втягивания в войну. Вы сдержитесь. Удастся не допустить?
– Абсолютно. Даже если нас туда втянут, мы сможем противостоять этому. Мы удержим это направление. Понятно, как они уже в открытую заявляют (не хочу называть источники): мы пойдем прямо. Что значит прямо из Варшавы? Это значит через Беларусь, как когда-то некоторые хаживали. Это у них вряд ли получится.
– Через Беларусь под Москву?
Ну а куда же еще? Мы это видим, слышим, и нас это беспокоит. Мы этому пытаемся противостоять. Вот и вся политика.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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