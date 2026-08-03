МЧС напомнило белорусам правила перевозки топлива за границу

Белорусам, планирующим поездку за рубеж на личном автомобиле, рекомендуют заранее ознакомиться с требованиями к перевозке горюче‑смазочных материалов. В МЧС напоминают: международная перевозка опасных грузов регулируется нормами соответствующего Европейского соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Физическим лицам разрешено перевозить бензин или дизельное топливо только для личных нужд – в переносных канистрах со специальной маркировкой. Максимальный общий объем – не более 60 литров. Ведомство подчеркивает: в соседних странах могут действовать собственные ограничения на ввоз топлива в канистрах. Поэтому перед поездкой необходимо уточнить актуальные требования государства, в которое вы направляетесь.