Лукашенко: «Непродуманные действия отдельных западных правительств нанесли ощутимый урон мировой экономике»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.
Первая часть саммита в узком составе прошла за закрытыми дверями. Главы государства обменялись мнениями. Белорусский лидер прямо заявил: необходимо совместно бороться с общемировыми потрясениями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говоря об экономической ситуации, надо отметить, что она сложная. Непродуманные действия отдельных западных правительств нанесли ощутимый урон мировой экономике. На примере Беларуси и России вы увидели, как в одночасье могут закрыться традиционные рынки сбыта для национальных товаров и закупок критического импорта, стать недоступными устоявшиеся формы межгосударственных расчетов, источники инвестиций и многое другое.
Требовательный настрой нашего лидера подчеркнул и хозяин саммита Токаев. Вообще, этот диалог придал живости официозу расширенного состава.
Касым-Жомарт Кемелевич, а что вы не объявили: почти генсек? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили?
Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя?
Пока еще исполнительный секретарь, но в скором будущем генсек. Сергей Лебедев председателем исполкома Содружества останется на последующие три года. В повестке саммита – 16 вопросов. В президентском кругу решили следующее. В будущем году председательствовать в СНГ Кыргызстану, а на очередной официальный саммит главы государств Содружества соберутся 13 октября в Бишкеке. Сложности в принятии большинства пунктов из повестки не было.
Совет Глав государств предварил неформальный саммит в Петербурге. Там многое и обсудили. Культурная столица России в будущем году объявлена в таком же статусе столицей Содружества. Условно говоря, уроки русского в мировом масштабе будут проводиться на постоянной основе. Открывать миру язык Пушкина и музыку Шостаковича призвана международная организация под патронажем СНГ.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств:
Ни один из глав государств не подверг сомнению необходимость сохранения и дальнейшего развития СНГ. Наоборот, все подчеркивали значимость тех предложений, которые были высказаны. Поскольку мы – соседи, мы обречены богом жить рядом, вместе, мы должны жить дружно и делать все, чтобы добрососедские отношения и сохранялись, и развивались.
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