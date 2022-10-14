Лукашенко: «Непродуманные действия отдельных западных правительств нанесли ощутимый урон мировой экономике»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ. Первая часть саммита в узком составе прошла за закрытыми дверями. Главы государства обменялись мнениями. Белорусский лидер прямо заявил: необходимо совместно бороться с общемировыми потрясениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря об экономической ситуации, надо отметить, что она сложная. Непродуманные действия отдельных западных правительств нанесли ощутимый урон мировой экономике. На примере Беларуси и России вы увидели, как в одночасье могут закрыться традиционные рынки сбыта для национальных товаров и закупок критического импорта, стать недоступными устоявшиеся формы межгосударственных расчетов, источники инвестиций и многое другое. Требовательный настрой нашего лидера подчеркнул и хозяин саммита Токаев. Вообще, этот диалог придал живости официозу расширенного состава.

Касым-Жомарт Кемелевич, а что вы не объявили: почти генсек? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили?

Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя?

Пока еще исполнительный секретарь, но в скором будущем генсек. Сергей Лебедев председателем исполкома Содружества останется на последующие три года. В повестке саммита – 16 вопросов. В президентском кругу решили следующее. В будущем году председательствовать в СНГ Кыргызстану, а на очередной официальный саммит главы государств Содружества соберутся 13 октября в Бишкеке. Сложности в принятии большинства пунктов из повестки не было.