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Военнослужащие Вооруженных Сил подключились к уборочной кампании в Гродненской области

03 августа 2026 05:50
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Каравай нынешнего урожая растет. По данным Минсельхозпрода, в среднем по стране хлеборобы убирают 100 тысяч гектаров в день. В закрома уже засыпано более четырех миллионов тонн зерна, жатва набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поставил перед аграриями четкую задачу: использовать каждый погожий день по максимуму и строго соблюдать технологическую дисциплину. Работа идет без выходных – урожай нужно собрать в сжатые сроки и без потерь. И в этом аграриям помогают не только смежные ведомства – коммунальщики, дорожники, мелиораторы. Военнослужащие Вооруженных Сил подключились к уборочной кампании в Гродненской области.

Военнослужащие Вооруженных Сил подключились к уборочной кампании в Гродненской области-2

Армейская техника сейчас работает на полях Ивьевского района. За рулем грузовиков – представители нескольких механизированных бригад, а также железнодорожной и дорожно‑мостовой бригад. Только за одну неделю они вывезли с полей порядка 300 тонн зерна. Для местных хозяйств такая помощь стала весомой поддержкой. Одновременно военные комиссариаты продолжают выполнять поручение Главнокомандующего, которое прозвучало на селекторном совещании.

Военнослужащие Вооруженных Сил подключились к уборочной кампании в Гродненской области-4

Владимир Жебрик, военный комиссар Ивьевского района:
Это и есть граждане, которые злоупотребили спиртными напитками, не вышли на работу либо находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Мы выезжаем непосредственно в хозяйство, общаемся с людьми, объясняем важность, выполняем их ими работы, ну и предупреждаем о тех последствиях, которые будут, если действительно люди не хотят выполнять нормально свои обязанности.

Дополнительная техника позволяет заметно нарастить темпы уборки. Военнослужащие помогают аграриям уже третий сезон подряд, трудясь плечом к плечу с местными механизаторами. Исправность машинного парка, правильная настройка комбайнов и четкая логистика вывоза зерна – от слаженности всех звеньев этой цепочки сегодня напрямую зависит и качество, и объем собранного урожая.

# Уборочная кампания

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