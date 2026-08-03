Каравай нынешнего урожая растет. По данным Минсельхозпрода, в среднем по стране хлеборобы убирают 100 тысяч гектаров в день. В закрома уже засыпано более четырех миллионов тонн зерна, жатва набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поставил перед аграриями четкую задачу: использовать каждый погожий день по максимуму и строго соблюдать технологическую дисциплину. Работа идет без выходных – урожай нужно собрать в сжатые сроки и без потерь. И в этом аграриям помогают не только смежные ведомства – коммунальщики, дорожники, мелиораторы. Военнослужащие Вооруженных Сил подключились к уборочной кампании в Гродненской области.
Армейская техника сейчас работает на полях Ивьевского района. За рулем грузовиков – представители нескольких механизированных бригад, а также железнодорожной и дорожно‑мостовой бригад. Только за одну неделю они вывезли с полей порядка 300 тонн зерна. Для местных хозяйств такая помощь стала весомой поддержкой. Одновременно военные комиссариаты продолжают выполнять поручение Главнокомандующего, которое прозвучало на селекторном совещании.
Владимир Жебрик, военный комиссар Ивьевского района:
Это и есть граждане, которые злоупотребили спиртными напитками, не вышли на работу либо находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Мы выезжаем непосредственно в хозяйство, общаемся с людьми, объясняем важность, выполняем их ими работы, ну и предупреждаем о тех последствиях, которые будут, если действительно люди не хотят выполнять нормально свои обязанности.
Дополнительная техника позволяет заметно нарастить темпы уборки. Военнослужащие помогают аграриям уже третий сезон подряд, трудясь плечом к плечу с местными механизаторами. Исправность машинного парка, правильная настройка комбайнов и четкая логистика вывоза зерна – от слаженности всех звеньев этой цепочки сегодня напрямую зависит и качество, и объем собранного урожая.