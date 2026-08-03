Каравай нынешнего урожая растет. По данным Минсельхозпрода, в среднем по стране хлеборобы убирают 100 тысяч гектаров в день. В закрома уже засыпано более четырех миллионов тонн зерна, жатва набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поставил перед аграриями четкую задачу: использовать каждый погожий день по максимуму и строго соблюдать технологическую дисциплину. Работа идет без выходных – урожай нужно собрать в сжатые сроки и без потерь. И в этом аграриям помогают не только смежные ведомства – коммунальщики, дорожники, мелиораторы. Военнослужащие Вооруженных Сил подключились к уборочной кампании в Гродненской области.