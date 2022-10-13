«Трещит по швам и разваливается». Лукашенко высказался о европейской системе сдержек и противовесов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для Европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается. Убежден, что с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов, как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами Совещания. Уважаемые участники саммита. Какова будет конструкция нового миропорядка, где оформятся новые полюса мировой политики и каким будет грядущий баланс сил – во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности. Сегодня, как никогда ранее, они важны, потому что речь идет о будущем наших детей и внуков. Убежден, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способны построить мирное и предсказуемое будущее. Беларусь к такой серьезной работе готова как политически, так и экономически. Подводя итог, можно сказать: настало время Азии.