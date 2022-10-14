Владимир Кухарев: выработан серьёзный комплекс мер, который оказывает очень большую поддержку многодетным

Новости Беларуси. 25 минчанок удостоены высокой государственной награды – ордена Матери. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Верхний город», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Награды вручил мэр Минска Владимир Кухарев. В списке представительницы различных профессий: инженер-технолог, главный бухгалтер, преподаватель музыки, врач функциональной диагностики. Всего в этих семьях воспитывается 128 детей. Отметим, орденом Матери награждаются женщины, родившие или воспитавшие пять и более детей. Многие из них успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность.

Антонина Тихонова, многодетная мама:

Я главный бухгалтер. Так как сейчас век электронных технологий, поэтому, сидя дома, делаешь отчеты, бухгалтерские документы и совмещаешь с воспитанием детей. Когда родились сын и дочка, был предел счастья – сын и дочка. Но потом получилось еще, поэтому мы очень довольны, рады и счастливы, что у нас столько детей.

Анна Новикова, многодетная мама:

Радость, которую видишь в глазах, счастье. Ты понимаешь, что ты для них, для этих людей (это искренняя любовь, это не передать) очень важен. Что всегда у тебя будет кто-то, для кого ты важен и нужен.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня в государстве выработан очень серьезный комплекс мер, который действительно оказывает очень большую поддержку многодетным семьям. Это и решение жилищных вопросов, что очень важно для каждой многодетной семьи. Это и поддержка материальная по самым различным направлениям. Это и обучение в школе, различные кружки, делаются скидки на их проведение. Это и по организации питания школьника из многодетных семей.