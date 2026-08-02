Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Олег Нестеренко, председатель Европейского торгово-промышленного центра:

«Зеленая повестка» – это химера. Это «Фиолетовый луч» Паустовского. Только адаптация, серьезная адаптация к неизбежным новым климатическим условиям с учетом экономических реальностей могут что‑то дать. Если мы говорим о политической компетентности, вернемся к Франции, к Эммануэлю Макрону.

Сама «зеленая повестка» стоит сотни миллиардов евро. Она состоит из конкретных маленьких элементов. К примеру, в 2022 году Эммануэль Макрон пообещал закупить 16 пожарных самолетов. Он солгал. Бюджет, который был выделен на это, был аннулирован. В конце концов, они закупили четрые аппарата, которые будут поставлены только в 2028-2032 годах. С другой стороны, на Россию у Франции нашлось 40 миллиардов евро, чтобы финансировать вооружение Украины.