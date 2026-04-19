Что ждет юго-восток Могилевской области? Подробности визита Лукашенко в Краснопольский район

Белорусская «земля возможностей», о которой говорит Президент, – это социальная справедливость, когда многое гарантирует государство. Но для этого приходится работать, и много, и всей страной. Это касается и юго-востока Могилевской области. Регион с особым статусом и особым вниманием Президента. На неделе в Краснополье Александр Лукашенко детально разбирал, почему преференции прошлых лет не дали ожидаемого результата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новая программа развития должна быть предельно конкретной, а деньги будут выделять под реальные проекты в каждом из семи районов. Как будут поднимать регион и почему «шевелиться» придется каждому – разбирался Евгений Пустовой.

История формирования белорусской государственности – это история испытаний. Даже свою независимость вынуждены были строить на обломках всесоюзных кооперационных связей и чернобыльской неразберихи. Особенно досталось здешним землям – юго-востоку Могилевщины. Медвежьим углом белорусско-российского приграничья при Союзе не очень-то интересовались. А из-за Чернобыля вообще эта территория стала зарастать чернобыльником – полынью. А ожили эти районы благодаря вмешательству Президента. Юго-восток Могилевской области перезапускают! Подробности рабочей поездки Лукашенко в Краснополье. Аграрные вопросы – база рабочих поездок главы государства по регионам страны. Создается ошибочное мнение, мол, провинции – аграрный профиль, но в регионах живут не только крестьяне, а сами районы должны получить развитие. Зерно – развитие, промышленные – производство. Лайфхак от Первого – «Один район – один проект». Плюс базовый набор строительных, ремонтных и дорожных организаций.

В Краснополье занялись красной рыбой. Ценные виды рыбы производят на шести комплексах. Это 97 % от общего объема производства в стране. Флагман – форелевое хозяйство «Лохва». Его мощности расположены в Хотимске, Черикове и здесь, в Краснополье. В целом белорусские аграрии хотят достигнуть самых передовых показателей по выращиванию этой рыбы. Например, форелевое – на востоке, осетровое – на западе Беларуси. Но пока ни форель, ни щуку за хвост не поймали. Мы способны сделать что угодно, не способны победить свою абыякавасць к делу без вмешательства Президента. Результаты, причины, перспективы по развитию юго-востока Могилевщины обсудили уже в здании здешней мэрии. Лукашенко: надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время.

Целевую программу развития Первый утверждал дважды. За 10 лет в регион вложили более 3 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал и построили завод по производству цементно-стружечных плит в Кричевском районе, свиноводческий комплекс и репродуктор в Славгородском и Климовическом районах, комплексы по производству радужной форели в Краснополье и Хотимске, а еще рыбоводные комплексы в Чериковском районе. Но не все места оказались рыбными. Господдержки больше, чем выручки – Лукашенко доложили о провале в отдельных хозяйствах Могилевщины. Среди всех частностей есть и стратегические моменты. Первое. Президент готов пересмотреть настройку управленческого контроля. Это лишь пока заметки на полях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начинайте управлять процессами, председатели райисполкомов, руководители облисполкомов и другие руководители. Ну можете не управлять – ответите. На всю катушку ответите! Конечно, какие им райкомы, обкомы партии? Какие? Это же потом надо на месте еще будет отвечать. Конечно, им ничего не надо. Второй момент. Страну надо подготовить к смене политических поколений. Система должна работать как часы – и в коровниках порядок, и свинарники сиять. Не подкладывать же свинью молодежи. Но здесь еще один момент. Как разумно дозировать помощь и не удобрять ее иждивенчеством? Вопиющий и яркий пример нашего отношения к делу и к белорусскому бренду. Удобрением. Это не только экономика, это политический момент. «Отдал вам, а вы угробили!» Лукашенко потребовал наказать чиновников.

А вот и тот дорогостоящий фосфор. В Костюковичском районе он оказался на обочине. Машины при перевозке не укрывали тентами. И вот результат. Трава точно будет расти по колено. Сергей Власенко, председатель Кричевского межрайонногоКомитета государственного контроля:

Когда машина выезжала, любой водитель хочет загрузить побольше удобрений. На поворотах, особенно на резких, происходило ссыпание части удобрений на проезжую часть. Ну и, соответственно, когда нет тента при скорости, тоже какое-то количество удобрений улетает с автомобиля. В оправдание говорят: здесь за всем не уследишь. Но у Президента ведь получается.