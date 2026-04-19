Весенняя ярмарка у «Чижовка-Арены» продолжает работу в Минске

Большие выходные. Многие стремятся выехать за пределы города, но не с пустыми руками. Сегодня дачный багаж в Минске с легкостью можно сформировать, посетив весеннюю ярмарку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке у «Чижовка-Арены» представлен широкий ассортимент посадочного материала и инвентаря. Но главный акцент сделан на продукты. На прилавках – молочная и мясная продукция, рыба, мед, ягоды, хлебобулочные и кондитерские изделия. Радует не только ассортимент, но и цены.

Людмила Гаврилова, жительница Минска: Мясная продукция здесь хорошая. С утра люди приезжают, занимают очередь и довольны всем. И консервные, и грибы, и рыба, и мясо. Ну, вы сами видите, какой ассортимент большой, и яблоки. Все очень хорошо, замечательно просто.

Сергей Петкевич, пасечник:

Приехали с Витебской области, Шарковщины. Своя пасека – около 200 семей. Медом занимаемся больше 30 лет, пчеловодством. Приезжаем вот сюда в Минск, продать свою продукцию и порадовать людей.

25-26 апреля станут последними днями работы весенней ярмарки. В следующий раз бойкая торговля развернется у «Чижовка-Арены» лишь в сентябре, когда сотни фермеров и сельхозпредприятий привезут на продажу дары осени.