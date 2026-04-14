Юго-восток Могилевской области перезапускают! Подробности рабочей поездки Лукашенко в Краснополье

«Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям». Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область. В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона, где уже почти 10 лет пытаются запустить экономику на полную мощность. Но без ожидаемого эффекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Льготы были, преференции тоже. Но, как отметил Президент, система в полной мере не сработала. И вот теперь попытка перезапуска. Программу предлагают продлить до 2030 года, но уже без размытых формулировок. Главный запрос – конкретика и отдача. Деньги – не «на все хорошее», а строго под проекты, которые дают быстрый и понятный результат. За эти годы в регион уже вложили свыше 3 миллиардов рублей. Но вопрос в эффективности каждого рубля. И здесь Президент жестко обозначает: просто осваивать средства недостаточно. Один из кейсов, который сегодня показали главе государства, – современное рыбоводческое производство в Краснопольском районе. Форель, полный цикл, миллионы икринок – и амбиция закрыть дефицит на внутреннем рынке. Сейчас, кстати, отечественная рыба – это меньше половины потребления. И звучит почти как формула развития: не изобретать заново, а масштабировать то, что уже работает. Причем быстро и с понятной экономикой. О том, как вывести юго-восток Могилевской области из режима ожидания в режим роста и какие проекты могут стать точками притяжения для экономики, – материал Евгения Пустового. Это было предельно откровенно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы девальвируете Президента. Емко. Александр Лукашенко:

По-хозяйски посмотрите. Но обнадеживающе. Александр Лукашенко:

Финансированием мы вам поможем. Это управленческая традиция Беларуси. С наступлением весны в президентском графике рабочие поездки по стране. Сразу два момента: личный контроль главы государства, как выполняются поручения на местах, и, конечно же, состояние полей.

– И какое у тебя впечатление от юго-востока?

– Уже третий раз за этот промежуток здесь есть движение, объективно. Совсем поменялась культура земледелия.

– Только про культуру не говори.

– Я с вертолета не видел, но подходы сегодня Могилевской области, что касается этих регионов, они меняются, существенно меняются.

– Ты тут, откровенно говоря, нечасто бываешь. Ты больше топчешься там – Круглое, Шклов, Белыничи, Могилев.

– Я здесь могу каждую ферму показать. Краснополье – место красивое. Уже в славянском топониме скрыт код нашей цивилизации хлеба – «поле», а «красно» – красивое, значит. Люди здесь трудолюбивые. Но сами поля засеял Чернобыль. Земли стали зарастать хмызняком, а столичные начальники забыли сюда дорогу. Медвежий угол стали объезжать. Но дорогу развития в регион проложили с приходом к власти Александр Лукашено.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это было на моих глазах, я тогда был депутатом и видел, как из нас делали чернобыльцев. Я ездил по чернобыльским районам, будучи депутатом, и с собой термосок никогда не брал, как некоторые чиновники у нас, едут и с собой берут колбасу, хлеб – тут же все зараза. Ничего подобного. Когда был я Президентом, я приезжал в деревню, люди выставляли столы и угощали Президента молоком, мясом, которым питались сами. Я с ними ел. Я не хочу хвастаться, что до сих пор жив, здоров, но я просто вас склоняю к тому, что мы слишком перебрали тогда: а, чернобыльцы, выселяем. А мы не знали. Это я сейчас как Президент вам говорю: мы точно не знали, надо выселять, не надо. Перепугали людей. Из деревни переселили под Минск. Семь районов мы, к сожалению, чуть не загубили. Многое загубили. Надо поднимать эти районы. Пять лет вам было дано, то, что вы просили. Это не тот результат, на который лично я рассчитывал. Это так, отступление от темы, но в тему. Глава государства любит конкретику. А здесь, в Краснополье, свое развитие связывают с водой. Позитивные перемены зависят от радужной форели. – Построили два сарая. А дальше что?

– Надо дальше делать такие же сараи. Проект – из пула президентских инициатив «Один район – один проект». Истоки берут начало в «Лохве». Посещая Костюковичский район, форелевое хозяйство, это было в 2019 году, глава государства потребовал – как минимум надо удвоить производство такой рыбы. А в 2023-м, инспектируя Белыничский район, поддержал проект по строительству в Могилевской области еще трех рыбоводных комплексов. Один из них «Рыбхоз Палуж». Название от одноименной реки.

– Помнишь, ты мне обещал: да мы вот тут икру, малька своего вырастим.

– Мы уже подготовили для выращивания икры маточное стадо, которое уже год у нас растилось на старом производстве, и сейчас мы ее сортируем, запускаем маточное стадо. В стране работает отдельная программа по рыбоводству. За прошлый год реализовали 4 проекта. Профильный вице-премьер Виктор Шулейко даже предложил региональный подход. Лососевые – в Могилевской области. Осетровые – в Брестской. А министр замахнулся повторить самый успешный опыт еще из советского прошлого.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

За 2025-й год мы произвели 14,4 тысячи тонн рыбы. Интересная такая информация. В советское время мы производили рыбы максимально 21 тысячу тонн. Это были 1989-1990 годы. Потом мы пошли на снижение. К примеру, в 1998 году мы производили 3,8 тысячи тонн. И с 1998 года в Республике Беларусь начало увеличиваться производство рыбы. Структура отечественного рыбоводства. 90% – прудовая, 6% – озерная рыба, 4% – ценные породы. Глава государства задает вопрос о восстановлении садков для выращивания карпа.

– Я видел эти садки. Мне Путин показывал на озерах.

– В Карелии.

– Да.

– Частник выращивает. Мы специально поехали и прошлись. И он мне показывал. Очень прилично это все выглядит. И рыба солидная.

– Если это Карелия, то белорус – этот частник, уроженец Гомеля.

– Да. Он мне поэтому и говорит: давай проедем, я тебе покажу. Я говорю: с удовольствием. Мы походили, очень впечатляет. Президент переживает, не плывем ли мы по течению. – Ты мне скажи, вранья там нет, как у тебя в животноводстве?

– Ну, надеемся, что нет вранья.

– А что надеяться? Ты мне эти цифры называешь. 14,5 тысячи ты сегодня имеешь производство рыбы.

– Ну, это статистическая информация.

– Мы можем верить этим цифрам? Надо перепроверить, какой там учет. Вопрос с питанием для таких прихотливых пород решен. В Беларуси работает БНБК. Создать меню для рыб – поручение Первого. Лед тронулся, но рецептуру надо доработать.

– Я не буду скрывать, вот даже для демонстрации съем сейчас.

– Не надо есть.

– Ну, один съем.

– Давай, пусть Шулейко ест. От импортозамещения к экспортоориентации – наши рыбозаводы закидывают сети на перспективу. А расширение таких хозяйств может стать тем самым инновационным проектом в регионе.

– Она родилась там, начала есть.

– Но она совсем маленькая.

– От 0,1 до грамма здесь растет. Вот эта даже уже немножко перерастает. Скоро мы ее будем переводить дальше. Во время экскурсии по производству Первый поднимает спектр проблем. От аквакультуры до культуры земледелия. Александр Лукашенко:

Мелиорация пусть идет, но надо хмызняк этот убирать. Это дешевле. И контурность полей будет увеличиваться. Он же возле леса не допахал. Растут деревья. На поле заходит ветка, отросла. Тракторист объехал, агрономы и руководители же не ходят сейчас по полям уже. На легковых машинах ездят. Он отступил раз, потом еще что-то бросили. И вот так он отступает, контур полей уменьшается. И гектары, гектары мы теряем. Зарастает все хмызняком. Это культура земледелия. Развитие рыбоводства потянет за собой шлейфом развитие всего технологического процесса. И необходимой техники, и оборудования. Неужели не может создать свое? У главы Администрации теперь целый райдер поручений. Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе. Читайте здесь. Первому показали весь процесс.

Кислород. Температура, все показатели есть. Выводится в рыбоводную, в которой рыбовод дежурный контролирует показатели. Какой-то сбой – загорается сигнализация. И пригласили продегустировать. Александр Лукашенко:

Боже мой, ты уже ешь. Красная рыба – это деликатес. А Президент хочет, чтобы он был доступным по цене для всех белорусов. Присутствие государства на этом рынке – гарантия от скачков цен. Рыбный рацион – это же здоровье белорусов. Но потребляем мы только 30% от медицинских рекомендаций. Короче, недоедаем положенные микроэлементы. Поэтому Президент решил подкормить обладателей самой тонкой пропагандистской натуры.