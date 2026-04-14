«Отдал вам, а вы угробили!» Лукашенко потребовал наказать чиновников

В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона, где уже почти 10 лет пытаются запустить экономику на полную мощность, но без ожидаемого эффекта. Льготы были, преференции тоже. Но, как отметил Президент, система в полной мере не сработала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко доложили о провале сельского хозяйства на юго-востоке Могилевщины. Это, к сожалению, не эпизоды. Это тенденция.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Безхозяйственное отношение к технике. В разгар посевной 29 марта в Полошково Климовичского района в неисправном состоянии находилась половина энергонасыщенных тракторов – 4 из 8. Это притом, что в 2025 году им дали новый трактор энергонасыщенный – 3522. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А они выполняют мое требование, что новый трактор получишь, когда с механизатором конкретным заключишь договор. Они должны подобрать на эту технику, на комбайны, на тракторы – сложную технику, дорогостоящую – людей и заключить договор с ними. Вплоть до того, что на промышленных предприятиях найти этих, которые сбежали из деревни, договориться с ними, условия создать, заключить договор, и пускай за ним будет закреплен этот трактор или комбайн. Особенно комбайн, который работает 1-1,5 месяца в году. Василий Герасимов:

В полной мере это получение не выполнено. И есть факты, когда техника стоит, в том числе энергонасыщенная, по причине того, что нет механизатора. И по этой же причине она не ремонтируется. Александр Лукашенко:

Значит, кто-то за это, начиная от Шулейко и заканчивая руководителем хозяйства (между ними облисполком, райисполком), должны ответить на всю катушку. Вы девальвируете Президента, я же поручил. Я же вас спрашивал, если я не прав, вы мне скажете, в чем не прав. Я от земли исхожу. Нехватка инвесторов, трудовых ресурсов, или все-таки дисциплины? Дорогостоящими удобрениями разбрасываются, но не по полям, а где попало.

Александр Лукашенко:

А это огромная валютная выручка, если быть совсем прагматичным. Чем я переболел недавно, это одна из проблем, не только минское «Динамо» паршиво играет в хоккей, это тоже для Президента проблема. По удобрениям Турчин звонит. – Вы понимаете, на внешних рынках такие заоблачные цены на удобрение. (Ну естественно, завтра будут и на продовольствие такие цены), а мы вот отдаем все крестьянам.

– Ну ты же пришел вчера от крестьян, сев идет.

– Да, я понимаю.

– Ну, можно мы в апреле (до середины) отдадим, а остальное продадим. Вот вы понимаете, сколько денег мы получим. Что, он не прав? Он прав. Но я ему запретил это делать и в апреле, и в мае. Вы получаете удобрение. Но предупредил же министра, позвонил: Горлов, имей в виду. Не дай бог, где-то найдем, хоть в одном хозяйстве удобрения не так хранятся. А я же знаю, как они хранятся. Высыпали под открытое небо. Это же калийные, они не сгниют, не скоро разлагаются. Это ж не фосфорные, которые то улетучились, то растворились: нет, ну что вы, ну что вы такое говорите?! Не может такого быть. Через сутки опять его допрашиваем: все, отдал указания, Исаченко принял к исполнению и прочее. А этот говорит: там, там, там недостаток. Как я на это должен реагировать? Юго-восток Могилевской области перезапускают! Подробности рабочей поездки Лукашенко в Краснополье здесь.