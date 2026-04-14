«Отдал вам, а вы угробили!» Лукашенко потребовал наказать чиновников
В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона, где уже почти 10 лет пытаются запустить экономику на полную мощность, но без ожидаемого эффекта. Льготы были, преференции тоже. Но, как отметил Президент, система в полной мере не сработала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко доложили о провале сельского хозяйства на юго-востоке Могилевщины. Это, к сожалению, не эпизоды. Это тенденция.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Безхозяйственное отношение к технике. В разгар посевной 29 марта в Полошково Климовичского района в неисправном состоянии находилась половина энергонасыщенных тракторов – 4 из 8. Это притом, что в 2025 году им дали новый трактор энергонасыщенный – 3522.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А они выполняют мое требование, что новый трактор получишь, когда с механизатором конкретным заключишь договор. Они должны подобрать на эту технику, на комбайны, на тракторы – сложную технику, дорогостоящую – людей и заключить договор с ними.
Вплоть до того, что на промышленных предприятиях найти этих, которые сбежали из деревни, договориться с ними, условия создать, заключить договор, и пускай за ним будет закреплен этот трактор или комбайн. Особенно комбайн, который работает 1-1,5 месяца в году.
Василий Герасимов:
В полной мере это получение не выполнено. И есть факты, когда техника стоит, в том числе энергонасыщенная, по причине того, что нет механизатора. И по этой же причине она не ремонтируется.
Александр Лукашенко:
Значит, кто-то за это, начиная от Шулейко и заканчивая руководителем хозяйства (между ними облисполком, райисполком), должны ответить на всю катушку. Вы девальвируете Президента, я же поручил. Я же вас спрашивал, если я не прав, вы мне скажете, в чем не прав. Я от земли исхожу.
Нехватка инвесторов, трудовых ресурсов, или все-таки дисциплины? Дорогостоящими удобрениями разбрасываются, но не по полям, а где попало.
Александр Лукашенко:
А это огромная валютная выручка, если быть совсем прагматичным. Чем я переболел недавно, это одна из проблем, не только минское «Динамо» паршиво играет в хоккей, это тоже для Президента проблема. По удобрениям Турчин звонит.
– Вы понимаете, на внешних рынках такие заоблачные цены на удобрение. (Ну естественно, завтра будут и на продовольствие такие цены), а мы вот отдаем все крестьянам.
– Ну ты же пришел вчера от крестьян, сев идет.
– Да, я понимаю.
– Ну, можно мы в апреле (до середины) отдадим, а остальное продадим. Вот вы понимаете, сколько денег мы получим.
Что, он не прав? Он прав. Но я ему запретил это делать и в апреле, и в мае. Вы получаете удобрение. Но предупредил же министра, позвонил: Горлов, имей в виду. Не дай бог, где-то найдем, хоть в одном хозяйстве удобрения не так хранятся. А я же знаю, как они хранятся.
Высыпали под открытое небо. Это же калийные, они не сгниют, не скоро разлагаются. Это ж не фосфорные, которые то улетучились, то растворились: нет, ну что вы, ну что вы такое говорите?! Не может такого быть. Через сутки опять его допрашиваем: все, отдал указания, Исаченко принял к исполнению и прочее. А этот говорит: там, там, там недостаток. Как я на это должен реагировать?
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Я забрал деньги у производителей. В бюджете забрал деньги, мы недополучили. Можем продать в пять раз дороже, валюту получить. Отдал вам, а вы угробили. Василий Николаевич, по всей стране разберитесь и посадите. Будет больше 10 человек – и министра туда 11-м, ибо будете вы там. Хватит с ними шутить.
И с председателями райисполкомов разберись. Что за дела такие? Я работал директором до тебя. Не дай бог, председатель райисполкома или первый секретарь райкома проехал, увидел, что там крыша не отремонтирована, в удобрения затекает вода. Сразу партбилет забирают и выгоняют с работы. А у нас что хотят, то и творят.
Василий Герасимов:
Бывает, еще перевозят без тентов. Оно высыпается.
Александр Лукашенко:
Это нормально считается? Я извиняюсь, но вы понимаете мое состояние и настроение. Мы потеряли валюту, страна потеряла для каких-то проектов. Мы рынок могли занять. Мы нос утереть могли европейцам. Санкции вводили, а сейчас у нас удобрения просят. А я не даю, потому что вам надо. А вы их...
Ну ладно, не будем говорить. Может, он, Василий Николаевич, врет? Поэтому обнаружили – покажите его сотрудникам, как оно есть. Потому что людей же пересажают. А почему вы не сделали то, что я вам поручил? Это дано было сделать за ночь. Какой ответ? У меня этот склад, на аэродроме который был, крыша провалилась. Я пленку привез и ночь клеил, чтобы прикрыть. У меня азот там лежал. Азот! Поэтому это ваше дело.
Слушайте, Президент, диктатура в стране, дает поручения, а мои подчиненные не выполняют. Ну что это такое? Он по стране найдет людей и свезет их в СИЗО к Кубракову. И потом будем разбираться. А следом пойдут председатели райисполкомов. Я же их назначаю. Будьте президентами на своей земле, что мешает управляться?
Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе.