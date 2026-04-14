Лукашенко: надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время

Президент Беларуси требует мобилизации от всех, чтобы пережить это сложное время. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития юго-востока Могилевской области. Глава государства находится с рабочей поездкой в этом регионе. В центре внимания – широкий круг тем. Так, до начала совещания Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный комплекс по выращиванию радужной форели здесь был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Он стал базовой площадкой для еще двух аналогичных объектов в соседних районах. К 2028 году планируется наладить полный цикл производства с выпуском до двух тысяч тонн продукции ежегодно и получением до 15 миллионов икринок. Проект был включен в пул инициатив «Один район – один проект» и получил государственную поддержку по программе развития юго-востока Могилевской области. Президенту, помимо работы комплекса, также доложено о состоянии всей отрасли. Сегодня в стране работают 16 организаций, занимающихся выращиванием рыбы. При этом на ценные виды приходится лишь около 6 % от всего объема. В перспективе рассматривается строительство подобных комплексов как в «Палуже» – в Витебской и Брестской областях. По оценкам специалистов, для полного обеспечения внутреннего рынка рыбой необходимо создать не менее 15 таких производств. Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе.

После посещения рыбоводного хозяйства Александр Лукашенко провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области. Соответствующие указы Президента принимались еще в 2015-м и 2020-х годах. Документами предусмотрена система льгот и преференций, направленных на привлечение инвестиций, реализацию проектов, закрепление кадров и укрепление материально-технической базы предприятий. По последним данным, за время их действия в экономику и социальную сферу региона направлено свыше 3 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Сейчас предлагается продлить программу до 2030-го. Главное требование Президента – новая программа развития юго-востока Могилевской области должна быть исключительно конкретной.