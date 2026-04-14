Лукашенко: надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время

Президент Беларуси требует мобилизации от всех, чтобы пережить это сложное время. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития юго-востока Могилевской области. Глава государства находится с рабочей поездкой в этом регионе. В центре внимания – широкий круг тем. Так, до начала совещания Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современный комплекс по выращиванию радужной форели здесь был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Он стал базовой площадкой для еще двух аналогичных объектов в соседних районах. К 2028 году планируется наладить полный цикл производства с выпуском до двух тысяч тонн продукции ежегодно и получением до 15 миллионов икринок. Проект был включен в пул инициатив «Один район – один проект» и получил государственную поддержку по программе развития юго-востока Могилевской области.
Президенту, помимо работы комплекса, также доложено о состоянии всей отрасли. Сегодня в стране работают 16 организаций, занимающихся выращиванием рыбы. При этом на ценные виды приходится лишь около 6 % от всего объема. В перспективе рассматривается строительство подобных комплексов как в «Палуже» – в Витебской и Брестской областях. По оценкам специалистов, для полного обеспечения внутреннего рынка рыбой необходимо создать не менее 15 таких производств.
Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе.
После посещения рыбоводного хозяйства Александр Лукашенко провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области. Соответствующие указы Президента принимались еще в 2015-м и 2020-х годах. Документами предусмотрена система льгот и преференций, направленных на привлечение инвестиций, реализацию проектов, закрепление кадров и укрепление материально-технической базы предприятий.
По последним данным, за время их действия в экономику и социальную сферу региона направлено свыше 3 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Сейчас предлагается продлить программу до 2030-го. Главное требование Президента – новая программа развития юго-востока Могилевской области должна быть исключительно конкретной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый вопрос, ответ, на который я хотел бы получить. Почему должным образом не сработал комплекс мер в прошлой пятилетке? А то, что он должным образом, так мягко говоря, не сработал, это точно. Какие в нем имеются недостатки в этом комплексе мер?
Второе. Какие основные факторы на сегодняшний день сдерживают развитие юго-востока Могилевщины? И какие меры по исправлению ситуации предлагаются на 26-30-й годы? Мы же собрались для того, чтобы наметить наши планы на будущее. Что лучшее из опыта прошлых лет нам необходимо сохранить на очередной срок? Есть ли новые подходы и какие-то серьезные прорывные идеи?
Третье. В чем видится реальная работа правительства над этой темой юго-востока? Или все будет тянуть облисполком? Надо четко определиться. На уровне республики должны быть помощники, ответственные и так далее, но заниматься должны конкретно люди. Областной комитет должен перепоручить это предстателям райисполкомов, и они должны шевелиться на месте и отвечать за конкретные планы.
Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время, притом непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг. Работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет. Что там выкинут сильные мира сего?
От ответственных лиц Президент ожидает новых подходов и конкретных прорывных инициатив, способных обеспечить устойчивый рост региона.