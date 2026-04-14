Господдержки больше, чем выручки – Лукашенко доложили о провале в отдельных хозяйствах Могилевщины

Необходимо создать страну, которую мы передадим новым поколениям. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона, где уже почти 10 лет пытаются запустить экономику на полную мощность, но без ожидаемого эффекта. Льготы были, преференции тоже. Но, как отметил Президент, система в полной мере не сработала.

Регион в стороне от больших дорог, но не внимания государства. Припятское Полесье, Витебское Поозерье и юго-восточное приграничье. В других странах на такие районы внимания не обращают: мол, провинция. У нас в Беларуси по поручению Первого эти регионы рассматриваются как цельные экономические дестинации и объединены географически и промышленно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, наверное, определим программу пятилетки юго-востока Могилевской области. Она должна быть исключительно конкретной. Чтобы люди понимали, как будем действовать дальше, пока нынешний Президент. Мы тоже обсуждали. Придет новый Президент, когда как он себя зарекомендует, а будет ли Крутой с Исаченко, особенно Герасимов, еще его уважать и подчиняться? Будет ли такой авторитет власти, как сейчас? Много проблем. Поэтому сейчас надо сделать то, что мы должны сделать. Надо ускоряться, надо делать, надо действовать. Надо создать страну, которую мы передадим новому поколению. Лукашенко: надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время.

На совещании весь управленческий истеблишмент региона. Но проблема разве только упирается в экономические предпосылки? Глава государства поделился стратегическими мыслями: необходимы перемены и новые подходы в управленческой политике. Есть такая болезнь: сами не шевелимся, все сложности переваливаем на плечи Батьки. Но пора уже взрослеть.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

На местах не оптимизируется стоимость объектов возводимых за счет госсредств. Только в 2025 году Комитетом по результатам контрольных мероприятий сэкономлено более 18 миллионов рублей. Основными источниками программы по-прежнему остаются бюджетные средства, средства инновационных фондов и кредитные ресурсы. В 2025 году их доля достигла 95,4 %. Подводя итог, отмечу, что в активе регионов не хватает новых идей и инициатив, на местах мысли практически одни. Если бы не программа, было бы еще хуже.

А теперь предметно и по фактам. Это был острый, но диалог. Выслушали все точки и доводы: губернатора, главы госконтроля, Администрации Президента, министра финансов. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Показатель выручки выполнен. Он увеличился в 5,4 раза. Задание по росту заработной платы выполнено. Рост – 3,8 раза. Не достигнуто снижение уровня дотационности. Рост – 1,9 процентных пункта к уровню 2015 года. Александр Лукашенко:

А чего не добились? В сельском хозяйстве, ты говоришь, половину только добились, что планировали. Анатолий Исаченко:

Но движение-то пошло, рост есть. Александр Лукашенко:

Не мучайтесь. Сейчас Герасимов вам вывалит все ваши недостатки. По статистике.