Лукашенко посоветовал не торопиться объединять хозяйства
В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона, где уже почти 10 лет пытаются запустить экономику на полную мощность, но без ожидаемого эффекта. Льготы были, преференции тоже. Но, как отметил Президент, система в полной мере не сработала.
Коль деньги со всей страны за 5 лет так и не научились вкладывать в действительные проекты, значит, пересмотрят саму систему финансирования. Помощь будет, но стимулирующая – самый передовой подход.
Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:
Не удешевлять проценты или гасить часть основного долга, а рассчитывать. Если проект завершен, введен в эксплуатацию – это 20 % от затрат на реализацию проекта. Если вышел на проектную мощность – еще 15 %. И вот эти 35 % возмещать в виде бюджетных трансфертов.
Эти расходы несет республиканский бюджет. Но тот, кто реализовал эти проекты, тот же рыбхоз, не просто их получил. Он их получил с целевым направлением: направить на погашение именно кредита Банка развития. Для него это выгодно. И банк, получая таким образом ресурсы от возврата, может их повторно на таких же условиях направлять на реализацию новых проектов.
Это был взрослый разговор, честной, с ответственными людьми. Деньги в стране есть. Но теперь их будут вкладывать действительно в развитие, а не авантюры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ищите, ищите проекты. Но легко говорить о проектах и финансировании, когда у тебя поля распаханы, как надо. Ну такой не совсем приятный разговор, но мы же с вами не по 100 грамм собрались на Пасху выпить, а обсудить серьезные проблемы.
Анатолий Михайлович, ты услышал, люди твои услышали и мои тоже. Надо работать, надо действовать. Негатива быть не должно. Люди, люди – кадры. И вот вы говорите: объединили, соединили. Не торопитесь сливать в кучу хозяйства и делать гиганты.
А то у нас получается какая-то асимметрия. Тут мы делаем гигантское хозяйство, а фермеры эффективно работают на клочках земли. Как понимать? По-хозяйски посмотрите. Не выдумывайте, не делайте то, где вы не чувствуете, что завтра можно деньги получить. Не чувствуете – не делайте этого.
Читайте также:
«Отдал вам, а вы угробили!» Лукашенко потребовал наказать чиновников
Юго-восток Могилевской области перезапускают! Подробности рабочей поездки Лукашенко в Краснополье
Господдержки больше, чем выручки – Лукашенко доложили о провале в отдельных хозяйствах Могилевщины