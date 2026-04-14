Лукашенко посоветовал не торопиться объединять хозяйства

В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона, где уже почти 10 лет пытаются запустить экономику на полную мощность, но без ожидаемого эффекта. Льготы были, преференции тоже. Но, как отметил Президент, система в полной мере не сработала. Коль деньги со всей страны за 5 лет так и не научились вкладывать в действительные проекты, значит, пересмотрят саму систему финансирования. Помощь будет, но стимулирующая – самый передовой подход.

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:

Не удешевлять проценты или гасить часть основного долга, а рассчитывать. Если проект завершен, введен в эксплуатацию – это 20 % от затрат на реализацию проекта. Если вышел на проектную мощность – еще 15 %. И вот эти 35 % возмещать в виде бюджетных трансфертов. Эти расходы несет республиканский бюджет. Но тот, кто реализовал эти проекты, тот же рыбхоз, не просто их получил. Он их получил с целевым направлением: направить на погашение именно кредита Банка развития. Для него это выгодно. И банк, получая таким образом ресурсы от возврата, может их повторно на таких же условиях направлять на реализацию новых проектов. Это был взрослый разговор, честной, с ответственными людьми. Деньги в стране есть. Но теперь их будут вкладывать действительно в развитие, а не авантюры.