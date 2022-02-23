Что важно для белорусской молодёжи и чем опасен саботаж накануне референдума? Объясняет Александр Лукьянов

Новости Беларуси. О главном общественно-политическом событии этой недели. Продолжается голосование на референдуме по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможностью сделать свой выбор досрочно пользуются многие белорусы. По опыту предыдущих кампаний, примерно 40 % из числа включенных в списки граждан посещают участки. Как проходит голосование в столице, готов рассказать корреспондент Константин Герцев. Он работает на участке. Константин Герцев, корреспондент СТВ:

В Беларуси проходит второй день досрочного голосования. Напомню, оно проходит с 22 по 26 февраля. Вы можете отдать свой голос с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Мы сейчас находимся в Первомайском районе Минска, это 39-й участок для голосования. И здесь мы встретили лидера самого мощного белорусского молодежного объединения, первого секретаря Центрального комитета БРСМ Александра Лукьянова. Досрочное голосование для белорусских избирательных кампаний – вообще процедура привычная. Почему вы решили проголосовать досрочно? Мы осуществляем общественный контроль за ходом голосования

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

На самом деле процедура не нова, но ввиду того, что довелось сейчас возглавлять мощнейшую молодежную организацию, и, как известно, мы осуществляем и общественный контроль за процедурой, ходом голосования, на выходных мы будем задействованы в том числе для того, чтобы обеспечить общественный контроль вместе с нашим активом. Ну и, конечно, пользуясь случаем, сейчас прийти и отдать свой долг, привнести свой вклад в развитие нашей страны. Я убежден, что это хороший сигнал. Специально практически всегда я осуществляю процедуру голосования вместе со своей семьей, с моей подрастающей дочкой Миланой, с супругой. Потому что детки должны понимать с этого раннего возраста, что это очень важно. Это очень важно для того, чтобы они понимали, что участие в таких важных общественно-политических событиях позволяет им быть интегрированными в общественную систему принятия решения, быть сопричастными к принятию важнейших политических решений нашей страны. И я очень горд, что буквально вчера в рамках подведения финального этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» у нас было много молодежи, которая пришла защитить свои передовые проекты, инновационные. Они приходили уже прямиком с избирательных участков. Читайте также: Игорь Сергеенко о конкурсе «100 идей для Беларуси»: каждый пятый проект реализован в производство и практику Этот симулятор учит пожарных спасению людей, а в случае ошибки бьет током. Вот как работает виртуальный костюм Сенсорная перчатка, 3D-мясной принтер и виртуальный музей. Какие разработки показали лучшие молодые изобретатели Беларуси? Константин Герцев:

Конституция будет реформирована в новом проекте, она касается напрямую молодежи, твоей деятельности. Как республиканский союз молодежи отреагировал на такое внимание в главном, Основном законе нашей страны? «Государство всегда будет обеспечивать условия для полной реализации молодежи»

Александр Лукьянов:

Это очень важный сигнал для всей молодежи, для БРСМ прежде всего, для всей нашей молодежи, молодых людей, так как это, по сути дела, инновационная статья. В результате анализа международного опыта это практически уникальная формулировка, которая не встречается в подобных Основных законах других стран. Это определенная гарантия для подрастающего поколения с тем, что государство всегда будет обеспечивать условия для полной реализации молодежи. Конечно, она вызвала волну позитивных эмоций, и при обсуждении в рамках диалоговых площадок, а у нас их прошло уже свыше 1 000, больше 45 тысяч молодых людей приняло участие. Конечно, именно на этой статье делается акцент, прежде всего позитивный, потому что это подчеркивает инновационность, передовое значение разработанного проекта Конституции, который сегодня мы выносим на референдум. Я убежден, что большинство белорусов, прочитав формулировку «Согласны ли Вы с изменениями?», примут решение в пользу развития, процветания, стабильности и преемственности нашего государства и нашего Основного закона. Константин Герцев:

Мы видим в некоторых деструктивных Telegram-каналах – начинается вот эта кампания по игнорированию референдума. Ты как человек, который общается с молодежью каждый час в режиме нон-стоп, что сегодня говорит молодежь и как она реагирует на это событие? Пойдут ли они голосовать? Молодежь сегодня хочет участвовать в принятии решений, важных для страны