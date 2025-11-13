В Минске наградили работников АПК Управления делами Президента

За труд во благо Родины. В Минске чествовали работников агропромышленного комплекса Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За значительный вклад в общий результат (а итоги сельскохозяйственного года радуют) лучшие специалисты получили заслуженные награды – медали «За трудовые заслуги» и почетные грамоты.

Антон Бурнос, директор ОАО «Василишки»: Для меня труд на селе очень почетный, важный. Родители мои работали в сельском хозяйстве, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Я продолжаю их традиции, но немножко в другом статусе.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

На мой взгляд, людям надо всегда говорить за работу спасибо. Поэтому очень важно, что проходят такие праздники. Мы действительно смотримся достойно, мы по зерну приросли, мы обеспечили себя кормами. У нас хорошие показатели по производству молока, некоторые наши хозяйства выйдут на уровень 10 тысяч килограмм в год на дойную корову – это хорошо. Есть те, кому надо еще работать, безусловно, не у всех так, это средняя температура по больнице. Я хочу сказать, что важны в этой ситуации не показатели. Показатели ради показателей никому не нужны, важно, что у нас работоспособные коллективы, которые способны решать любые задачи даже в таких непростых условиях.

Агропромышленный комплекс Беларуси – основа продовольственной безопасности страны. Несмотря на непростой сельскохозяйственный год, труженики села добились хороших результатов. С учетом рапса и кукурузы приближаемся к намолоту в 11 миллионов тонн зерна.