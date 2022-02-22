Игорь Сергеенко о конкурсе «100 идей для Беларуси»: каждый пятый проект реализован в производство и практику

Новости Беларуси. Сенсорная перчатка, 3D-мясной принтер, виртуальный музей, а еще новые технологии в сельском хозяйстве, промышленности, экологии и медицине. 11-й финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси» презентует новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель очередного сезона, как и прежде, поиск молодых и амбициозных талантов. Всего на конкурс было подано более 1 200 заявок. Лучшие 120 разработок представили 22 февраля в индустриальном парке «Великий камень». Теперь экспертам предстоит оценить актуальность и новизну идеи, а также практичность и возможность ее реализации. По итогам определят 20 победителей в 10 номинациях. За 11 лет конкурс помог воплотить в жизнь более 3 тысяч молодежных проектов.

Игорь Овчинников, младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси:

Это отработанный сорбент масложирового комбината, из которого мы делаем такие гранулы. Эти гранулы мы потом используем в качестве органоминеральных удобрений. И видим, что при использовании наших органоминеральных удобрений растения растут лучше, чем на обычных классических удобрениях. Сорбент нигде не используется в практике, складируется на свалках. Маргариновые заводы, непосредственно Минский маргариновый завод, с которым мы общались, с радостью нам его предоставляет для проведения лабораторных испытаний.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Каждый пятый проект за весь период проведения конкурса реализован в производство, практику. И за 11 лет более 18 тысяч одаренных, способных ребят приняли участие в этом конкурсе. Что он позволяет? Он позволяет выявить одаренных, способных ребят в различных сферах деятельности нашей страны: промышленное производство, здравоохранение, общественные науки, биология и так далее. Понимаешь, что такими талантами, такими ребятами прирастает наша страна.