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Щёкин: Украина не смогла противостоять экспансии по превращению себя в колонию. Она податливо выполняет заказ

23 февраля 2022 15:55
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Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают 23 февраля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления принимают все, кто вносит вклад в обеспечение национальной безопасности. К теплым словам в адрес воинов, ветеранов и всех соотечественников присоединился Президент.

Щёкин: Украина не смогла противостоять экспансии по превращению себя в колонию. Она податливо выполняет заказ-1

Беларусь развивает оборонный сектор. Армия мобильна, компактна и современна. Совместные с Россией учения в очередной раз подтвердили способность защищать союзные рубежи. Информационный гул был громче военных маневров на полигоне. Зато как удобно на этом фоне прикрывать свои истинные планы.

Щёкин: Украина не смогла противостоять экспансии по превращению себя в колонию. Она податливо выполняет заказ-4

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Это выгодно прежде всего англосаксонскому миру, который хочет поссорить Европу с Союзным государством, Россией и Беларусью, поставить между ними колючую проволоку и по большому счету устроить информационный этнический, национальный и государственный геноцид европейским народам и, конечно, Беларуси и России. К сожалению, здесь инструментом выступила Украина. Беларусь в 2020 году смогла отстоять свой суверенитет, не поддаться на информационный экстремизм и терроризм. Мы, благодаря силовым структурам и, конечно, главе государства, остановили этот негатив. А вот Украина в силу ее коррумпированности, в силу того, что она все-таки управляется из Вашингтона и практически проданы все функции института власти другим странам, она не то что не смогла противостоять этой экспансии по превращению себя в колонию, но она податливо выполняет сейчас определенный заказ.

Нас пытаются убедить, что роль Советского Союза вторична. Что об этом напишут в обновленной Конституции?

# Международная политика # общество # Николай Щекин # Илона Волынец # Фотофакт

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