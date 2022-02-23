Щёкин: Украина не смогла противостоять экспансии по превращению себя в колонию. Она податливо выполняет заказ

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают 23 февраля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления принимают все, кто вносит вклад в обеспечение национальной безопасности. К теплым словам в адрес воинов, ветеранов и всех соотечественников присоединился Президент.

Беларусь развивает оборонный сектор. Армия мобильна, компактна и современна. Совместные с Россией учения в очередной раз подтвердили способность защищать союзные рубежи. Информационный гул был громче военных маневров на полигоне. Зато как удобно на этом фоне прикрывать свои истинные планы.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Это выгодно прежде всего англосаксонскому миру, который хочет поссорить Европу с Союзным государством, Россией и Беларусью, поставить между ними колючую проволоку и по большому счету устроить информационный этнический, национальный и государственный геноцид европейским народам и, конечно, Беларуси и России. К сожалению, здесь инструментом выступила Украина. Беларусь в 2020 году смогла отстоять свой суверенитет, не поддаться на информационный экстремизм и терроризм. Мы, благодаря силовым структурам и, конечно, главе государства, остановили этот негатив. А вот Украина в силу ее коррумпированности, в силу того, что она все-таки управляется из Вашингтона и практически проданы все функции института власти другим странам, она не то что не смогла противостоять этой экспансии по превращению себя в колонию, но она податливо выполняет сейчас определенный заказ.