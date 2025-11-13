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Студенты из Беларуси, России и Армении поучаствовали в военно-патриотическом форуме в Могилёве

13 ноября 2025 17:37
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«Мы – защитники Отечества», – уверенно заявили студенческие команды из Беларуси, России и Армении, принимающие участие в военно-патриотическом форуме, который проходит в Могилеве. Молодежь разных стран сплотилось в деле памяти об общем великом подвиге предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

6 студенческих команд соревнуются в стрельбе из автомата в интерактивном тире, интеллектуальном конкурсе, а также военизированной эстафете. Форум посвящен 80-летию Великой Победы. 

Студенты из Беларуси, России и Армении поучаствовали в военно-патриотическом форуме в Могилёве-2

Самвел Хачумян, студент Российско-армянского университета:
Это большой опыт для нас. Очень приятно, что братские народы бывшего СССР, Армения, Беларусь, Россия, все еще вместе и могут дружить друг с другом, делать мероприятия. Имеет большую ценность для всех нас, для наших детей, предков, потому что наши деды воевали за все, что мы сейчас имеем. 

Студенты из Беларуси, России и Армении поучаствовали в военно-патриотическом форуме в Могилёве-4

Виталий Артемчик, сотрудник представительства Россотрудничества в Беларуси:
Молодежь – это не то, что завтра, это то, что формируется уже сейчас. И эти люди, мы надеемся, и белорусы, и россияне, и армяне, и граждане других стран, вместе сохранят те ценности, которые позволили еще в недавним времени сохранять мир. 

Помимо соревновательной программы, и полное погружение в историю. Сегодня участники побывали в знаковых для каждого белоруса местах: на легендарном Буйничском поле, где почтили память героев, а также посетили Музей славы Могилевщины. 

Студенты из Беларуси, России и Армении поучаствовали в военно-патриотическом форуме в Могилёве-6

Андрей Тамбовцев, преподаватель Московского энергетического института:
Впечатлений очень много. И гостеприимством, и отношением к нам, и самой структурой марафона. Сделано патриотично, хорошо продумано. 

Адил Даузов, студент Московского энергетического института:
Формат мероприятия он многонационален и укрепляет нашу взаимосвязь с другими народами. 

Уже завтра станут известны победители и призеры патриотического форума. Но сами участники говорят: главное – в будущем реализовать патриотические проекты, о которых договорились в Могилеве. 

# Молодежь Беларуси # Международное сотрудничество # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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