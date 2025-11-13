Студенты из Беларуси, России и Армении поучаствовали в военно-патриотическом форуме в Могилёве

«Мы – защитники Отечества», – уверенно заявили студенческие команды из Беларуси, России и Армении, принимающие участие в военно-патриотическом форуме, который проходит в Могилеве. Молодежь разных стран сплотилось в деле памяти об общем великом подвиге предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 студенческих команд соревнуются в стрельбе из автомата в интерактивном тире, интеллектуальном конкурсе, а также военизированной эстафете. Форум посвящен 80-летию Великой Победы.

Самвел Хачумян, студент Российско-армянского университета:

Это большой опыт для нас. Очень приятно, что братские народы бывшего СССР, Армения, Беларусь, Россия, все еще вместе и могут дружить друг с другом, делать мероприятия. Имеет большую ценность для всех нас, для наших детей, предков, потому что наши деды воевали за все, что мы сейчас имеем.

Виталий Артемчик, сотрудник представительства Россотрудничества в Беларуси:

Молодежь – это не то, что завтра, это то, что формируется уже сейчас. И эти люди, мы надеемся, и белорусы, и россияне, и армяне, и граждане других стран, вместе сохранят те ценности, которые позволили еще в недавним времени сохранять мир. Помимо соревновательной программы, и полное погружение в историю. Сегодня участники побывали в знаковых для каждого белоруса местах: на легендарном Буйничском поле, где почтили память героев, а также посетили Музей славы Могилевщины.