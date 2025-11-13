Фон дер Ляйен собирает новую разведку в ЕС под себя. Что здесь не так – объясняет Муковозчик

То есть надо понимать так: все эти европейские сигуранцы, дефензивы, сюрте и прочие секуритате используют свои же разведданные неэффективно. Вот возрождаемый масштабом на всю Европу абвер во главе с фондерлялей – вот он покажет всем, как надо Еврокомиссию любить!

Андрей Муковозчик:

Урсула, похоже, всерьез намеревается примерить на себя эполеты адмирала Канариса – ведь, цитирую, «новая структура будет работать в рамках Генерального секретариата Еврокомиссии», то есть подчиняться непосредственно ей. Напрочь забыла мадам гинеколог о той рояльной струне, которой закончилась карьера бравого адмирала. Забыла, как и многие в Европе, надо признать.

Но есть и другая версия происходящего: фондерляля просто намеревается собрать со всего континента портфель документов, с которыми сможет перелететь при облачной погоде в Англию. Как Рудольф Гесс. После чего будет принята на работу в Институт глобальных перемен Тони Блэра. Как Санна Марин. Та продала свою Финляндию, эта продаст всю Европу, но продаст за хорошие деньги, что тут такого? Потому как терпеть и дальше результаты работы Европейской службы внешних связей, которую возглавляет формально второе лицо Евросоюза, более невозможно. Ведь это лицо Каи Каллас.