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Карпенко во второй день досрочного голосования на референдуме: «Комиссии работают в штатном режиме»

23 февраля 2022 10:35
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Новости Беларуси. О главном общественно-политическом событии этой недели. Сегодня, 23 февраля, в ЦИК подвели итоги первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые активные избиратели в Гомельской области – почти 9 % граждан из числа включенных в списки сделали свой выбор.  

Общереспубликанская статистика за 22 февраля – в референдуме приняло участие более 6 % избирателей. За ходом голосования следят наблюдатели. В Доме профсоюзов Беларуси развернут и работает отдельный штаб. В ЦИК поступило несколько обращений от граждан.  

Карпенко во второй день досрочного голосования на референдуме: «Комиссии работают в штатном режиме»-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Комиссии работают в штатном режиме, каких-то проблемных вопросов не возникало. Было несколько обращений в Центральную комиссию от граждан, которые проживают на одной территории, а зарегистрированы на другой, с вопросом, как им проголосовать. Конечно, нужно голосовать в первую очередь там, где они зарегистрированы. Если они проживают, допустим, на другой территории, они должны предоставить какой-то документ, подтверждающий их место проживания. И тогда комиссия будет дальше заниматься этим вопросом по выдаче им бюллетеней. Во всяком случае эти разовые обращения, в общем-то, никак не влияют на ход голосования. Я думаю, что сегодняшний день будет такой же активный, как и предыдущий.  

Для тех, кто голосует на дому, речь о пожилых, инвалидах и заболевших, организованы выездные группы. Но они прибудут только в основной день референдума. Свою просьбу желательно озвучить заранее.  

Карпенко во второй день досрочного голосования на референдуме: «Комиссии работают в штатном режиме»-4

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# Референдум # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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