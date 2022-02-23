Карпенко во второй день досрочного голосования на референдуме: «Комиссии работают в штатном режиме»

Новости Беларуси. О главном общественно-политическом событии этой недели. Сегодня, 23 февраля, в ЦИК подвели итоги первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые активные избиратели в Гомельской области – почти 9 % граждан из числа включенных в списки сделали свой выбор.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Комиссии работают в штатном режиме, каких-то проблемных вопросов не возникало. Было несколько обращений в Центральную комиссию от граждан, которые проживают на одной территории, а зарегистрированы на другой, с вопросом, как им проголосовать. Конечно, нужно голосовать в первую очередь там, где они зарегистрированы. Если они проживают, допустим, на другой территории, они должны предоставить какой-то документ, подтверждающий их место проживания. И тогда комиссия будет дальше заниматься этим вопросом по выдаче им бюллетеней. Во всяком случае эти разовые обращения, в общем-то, никак не влияют на ход голосования. Я думаю, что сегодняшний день будет такой же активный, как и предыдущий.

Для тех, кто голосует на дому, речь о пожилых, инвалидах и заболевших, организованы выездные группы. Но они прибудут только в основной день референдума. Свою просьбу желательно озвучить заранее.