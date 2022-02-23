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Нас пытаются убедить, что роль Советского Союза вторична. Что об этом напишут в обновлённой Конституции?

23 февраля 2022 15:58
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Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают 23 февраля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления принимают все, кто вносит вклад в обеспечение национальной безопасности. К теплым словам в адрес воинов, ветеранов и всех соотечественников присоединился Президент.

Нас пытаются убедить, что роль Советского Союза вторична. Что об этом напишут в обновлённой Конституции?-1

Выдавать черное за белое – увы, тоже тренд. Переписывать историю не чуждо даже тем, кому, казалось бы, она больше других преподнесла урок. Беларусь никому не угрожала и не будет. Как напомнит Президент, не для того мы восстанавливали свою страну из пепла Великой Отечественной. Военная безопасность – это еще и защита исторической правды и памяти.

Нас пытаются убедить, что роль Советского Союза вторична. Что об этом напишут в обновлённой Конституции?-4

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Сегодня обыватель Западной Европы, США уверен, что ключевое значение в разгроме фашистской Германии в годы Второй мировой войны сыграли США и Британия, и союзники. Я вижу это не на уровне обывателя, но даже на уровне какого-то экспертного сообщества. Они нас пытаются убедить, наше молодое поколение, что роль Советского Союза вторична, если даже не третична, относительно роли США и Великобритании в разгроме фашистской Германии. Об этом мы много говорим. Об этом говорят наши историки, говорит Президент. Но наконец-то так совпало, что у нас изменения и дополнения в Конституцию и мы это можем зафиксировать таким образом, внести целую статью. Государство обязуется делать все, чтобы сохранить память об этом событии, о том значении и о том, кто разгромил фашистскую Германию.

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# Великая Отечественная война # общество # Артем Свиридов # Илона Волынец # Фотофакт

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