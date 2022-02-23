Соблюдаются ли эпидмеры на участках и как голосовать больным коронавирусом? Рассказывает Дмитрий Пиневич

Константин Герцев, корреспондент СТВ: Начался второй день досрочного голосования по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. На 32-м избирательном участке столицы мы встретили известного в Беларуси госслужащего – министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Новости Беларуси. 23 февраля в Беларуси продолжается досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько активны граждане и кто сегодня пришел отдать свой голос на республиканском референдуме?

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Потому что почти для всех, в подавляющем количестве медицинских работников воскресенье, особенно в день проведения избирательных событий – референдума – рабочий день.

Константин Герцев:

Если говорить о санитарно-эпидемиологических мерах на участках, какие рекомендации Минздрав сегодня адресует?

При голосовании полностью соблюдаются эпидмеры

Дмитрий Пиневич:

Моя задача – сделать свой выбор. И сегодня на участке у нас полностью соблюдаются все наши меры. Они несложные – наличие санитайзеров, масок, социальное дистанцирование. Все здесь выполнено. Открытое пространство, поэтому здесь я не вижу никаких проблем с точки зрения исполнения как наших рекомендаций, которые были сделаны совместно с Центризбиркомом, так и в целом как доктор, который оценивает ту или иную эпидемическую опасность.

Константин Герцев:

Если говорить о людях, которые находятся на больничном, болеют коронавирусной инфекцией, как ситуация с ними? Как им отдать свой голос?

Как отдать свой голос на референдуме больным коронавирусом?

Дмитрий Пиневич:

Наши сотрудники, как правило, будут тотально проходить все досрочное голосование, потому что мы будем работать чуть-чуть более интенсивно, чем в обычные времена, потому что наши так называемые закрытые избирательные участки в учреждениях здравоохранения предназначены были всегда для того, чтобы могли реализовать свое конституционное право те пациенты, которые находятся на стационарном лечении круглосуточного пребывания.

В настоящее время для того, чтобы обеспечить тех пациентов, наших жителей, граждан, которые сейчас болеют и находятся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, эти пациенты будут прикреплены к закрытым участкам, если они не выздоровеют до воскресенья, и смогут проголосовать на них. Надо будет подать свое заявление в участковую избирательную комиссию. У нас коллеги знают, какая комиссия закреплена за каким закрытым участком, и будет проинформирован закрытый участок. И уже силами медицинских работников, которые имеют опыт работы в защитных костюмах, в красных зонах, они помогут сделать это с выездом либо доставят на закрытые избирательные участки тех граждан.