Соблюдаются ли эпидмеры на участках и как голосовать больным коронавирусом? Рассказывает Дмитрий Пиневич

Новости Беларуси. 23 февраля в Беларуси продолжается досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько активны граждане и кто сегодня пришел отдать свой голос на республиканском референдуме?
Наш корреспондент Константин Герцев работает на участке № 32 в Минске.
Константин Герцев, корреспондент СТВ:
Начался второй день досрочного голосования по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. На 32-м избирательном участке столицы мы встретили известного в Беларуси госслужащего – министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.
Дмитрий Леонидович, почему вы решили отдать свой голос досрочно?
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Потому что почти для всех, в подавляющем количестве медицинских работников воскресенье, особенно в день проведения избирательных событий – референдума – рабочий день.
Константин Герцев:
Если говорить о санитарно-эпидемиологических мерах на участках, какие рекомендации Минздрав сегодня адресует?
При голосовании полностью соблюдаются эпидмеры
Дмитрий Пиневич:
Моя задача – сделать свой выбор. И сегодня на участке у нас полностью соблюдаются все наши меры. Они несложные – наличие санитайзеров, масок, социальное дистанцирование. Все здесь выполнено. Открытое пространство, поэтому здесь я не вижу никаких проблем с точки зрения исполнения как наших рекомендаций, которые были сделаны совместно с Центризбиркомом, так и в целом как доктор, который оценивает ту или иную эпидемическую опасность.
Константин Герцев:
Если говорить о людях, которые находятся на больничном, болеют коронавирусной инфекцией, как ситуация с ними? Как им отдать свой голос?
Как отдать свой голос на референдуме больным коронавирусом?
Дмитрий Пиневич:
Наши сотрудники, как правило, будут тотально проходить все досрочное голосование, потому что мы будем работать чуть-чуть более интенсивно, чем в обычные времена, потому что наши так называемые закрытые избирательные участки в учреждениях здравоохранения предназначены были всегда для того, чтобы могли реализовать свое конституционное право те пациенты, которые находятся на стационарном лечении круглосуточного пребывания.
В настоящее время для того, чтобы обеспечить тех пациентов, наших жителей, граждан, которые сейчас болеют и находятся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, эти пациенты будут прикреплены к закрытым участкам, если они не выздоровеют до воскресенья, и смогут проголосовать на них. Надо будет подать свое заявление в участковую избирательную комиссию. У нас коллеги знают, какая комиссия закреплена за каким закрытым участком, и будет проинформирован закрытый участок. И уже силами медицинских работников, которые имеют опыт работы в защитных костюмах, в красных зонах, они помогут сделать это с выездом либо доставят на закрытые избирательные участки тех граждан.
Константин Герцев:
Вообще, ситуация в мире с коронавирусной инфекцией сейчас непростая. Как вы как министр здравоохранения оцениваете ситуацию в Беларуси?
О ситуации с коронавирусом: «Мы видим снижение заболеваемости во всех регионах нашей страны»
Дмитрий Пиневич:
В мире ситуация становится лучше. Связано это с тем, что штамм «омикрон» при всей своей контагиозности и в связи с тем, что заболевших гораздо больше, чем в предыдущие волны, переносится легче, уровень госпитализации ниже, и пик заболевших достаточно быстро проходит. Мы не стали исключением, мы несколько позже вступили в эту волну по сравнению с нашими соседями. В настоящее время я с удовлетворением констатирую, что заболеваемость пошла на спад. К тому же будет несколько легче проработать нам и в воскресенье, повторюсь, чтобы каждый желающий получил свое право на голосование. Мы видим снижение заболеваемости во всех регионах нашей страны, и Минск не является здесь исключением.
Читайте также:
«Это очень важно для каждого человека». О чем говорили белорусы в первый день досрочного голосования на референдуме?
В первый день досрочного голосования на референдуме проголосовали 6,19% граждан, самая высокая явка в Гомельской области
Артем Цуран о старте досрочного голосования: «Эксцессов никаких не зафиксировано»