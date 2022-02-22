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Этот симулятор учит пожарных спасению людей, а в случае ошибки бьёт током. Вот как работает виртуальный костюм

22 февраля 2022 19:26
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Новости Беларуси. Сенсорная перчатка, 3D-мясной принтер, виртуальный музей, а еще новые технологии в сельском хозяйстве, промышленности, экологии и медицине. В Минске прошел 11-й по счету финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вот разработка с приставкой «виртуальность-».

Этот симулятор учит пожарных спасению людей, а в случае ошибки бьёт током. Вот как работает виртуальный костюм-1

Симулятор для обучения пожарных работе в замкнутых пространствах, спасению людей и тушению огня. Специальные очки и джойстики плюс виртуальный костюм, который в случае ошибки может наказать сотрудника вполне реальным электрическим разрядом.  

Этот симулятор учит пожарных спасению людей, а в случае ошибки бьёт током. Вот как работает виртуальный костюм-4

Сергей Сысоев, участник Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»:
Курсант надевает рюкзак, шлем, подключает шлем одним кабелем и ходит в нем. Инструктор сидит где-нибудь в другом помещении, с ним общается с помощью Сети, через радио может передавать ему какие-то инструкции – пройти туда, спасти того-то и так далее. А курсант ходит в одном шлеме с рюкзаком за спиной и костюме и выполняет необходимые указания от инструктора.  

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# Белорусская наука # общество # Сергей Сысоев # Сергей Шуманский # Фотофакт

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