Сенсорная перчатка, 3D-мясной принтер и виртуальный музей. Какие разработки показали лучшие молодые изобретатели Беларуси?

Новости Беларуси. Сенсорная перчатка, 3D-мясной принтер, виртуальный музей, а еще новые технологии в сельском хозяйстве, промышленности, экологии и медицине. В Минске прошел 11-й по счету финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель очередного сезона, как и прежде – поиск молодых и амбициозных талантов. Ведь каждый пятый проект конкурса за весь период его проведения уже реализован на практике. На гранд-финале побывал и наш корреспондент Сергей Шуманский.

120 лучших молодых изобретателей со всей страны с трудом уместились в выставочном зале «Великого камня». Это как раз тот случай, когда количество инноваций на квадратный метр заставляет быть с соперниками плечом к плечу. Хотя о соперничестве здесь и речи не идет. Молодежный проект «100 идей для Беларуси» скорее место встречи единомышленников. Ведь где как ни здесь можно встретить таких увлеченных молодых людей с серьезными лицами и совсем не детскими проектами (читайте далее). В конкурсе Игорь участвует не впервые. В 2021-м проект молодого сотрудника показался жюри «сырым», и его отправили на доработку. Сегодня удобрения из отходов маргаринового завода представлены в категории «Эко».

Вот разработка с приставкой «виртуальность-». Симулятор для обучения пожарных работе в замкнутых пространствах, спасению людей и тушению огня. Специальные очки и джойстики плюс виртуальный костюм, который в случае ошибки может наказать сотрудника вполне реальным электрическим разрядом. Симулятор учит пожарных спасению людей, а в случае ошибки бьёт током. Как работает этот виртуальный костюм, смотрите здесь.

Всего на конкурс было подано более 1 100 заявок. Для участия в гранд-финале выбрали лучшие 120 разработок. Эксперты оценивали актуальность и новизну идеи, а также практичность и возможность ее реализации. Сегодня жюри определило 20 победителей в 10 номинациях. ​Игорь Сергеенко о конкурсе «100 идей для Беларуси»: каждый пятый проект реализован в производство и практику. Подробнее здесь. В 2022 году организаторы предусмотрели для финалистов еще и возможность открытого диалога с руководством страны. Ведь одна из статей обновленной Конституции как раз о содействии государства по внедрению инноваций. Также на выставке работал импровизированный участок для голосования.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сегодняшний символичный день, 22 февраля, когда по всей стране стартовало досрочное голосование, некоторые из наших конкурсантов прямиком с избирательных участков, отдав свой долг и внеся свой выбор в реализацию и развитие нашей страны. Это говорит только об одном, что наша молодежь сегодня впереди не только в научной идее, но и впереди общественно-политических процессов. Более 500 представителей всех регионов нашей страны сегодня находятся на площадке «100 идей для Беларуси» в «Великом камне», которые будут защищать, реализовывать и укреплять научную, инновационную составляющую нашей страны. Проект «100 идей для Беларуси» известен далеко за пределами страны. Белорусский опыт по поиску талантливой молодежи перенимают и многие наши соседи. За 11 лет конкурс помог реализовать в жизнь более 3 000 проектов. И с каждым годом инициативы молодых изобретателей становятся технологичнее и совершеннее. Видимо, не за горами тот момент, когда 100 идей для Беларуси будет уже слишком мало.