Можно ли кормить грудью после маммопластики – объяснила пластический хирург

Ольга Бурлакова, ведущая: Маммопластика – вокруг этой операции очень много мифов. Что касается кормления детей и имплантов – действительно говорят, что сначала надо родить, выкормить, а потом уже делать грудь, вставлять импланты. Хотя другие врачи заявляют, что абсолютно ничего не мешает выкармливать детей уже с имплантами. Ваше мнение.

Пластическая хирургия – не роскошь, а путь к новой жизни. Технологии становятся качественнее, процедуры – доступнее, а споры – ярче и жарче. О том, действительно ли красота помогает нам стать лучше, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Татьяна Затолока, врач-пластический хирург:

Совершенно верно. Если мы говорим об имплантах, то, конечно, кормить грудью это не мешает. Но почему предпочитают делать это после того, когда женщина родит детей и их выкормит? Потому что меняется форма железы, ее положение. Ведь у некоторых женщин железа растягивается вообще до нескольких размеров, когда они кормят грудью. У некоторых совершенно немножко изменяется она. Если пациентка до этого поставила импланты, грудь увеличилась до пятого размера во время кормления, она же не может потом уже сократиться вокруг этого импланта и принять ту форму, которую хотелось бы. Поэтому получается, что после того, как женщина выполнит свою детородную функцию, надо снова делать операцию. Потому что имплант остался на том месте, куда его поставили, а железа вокруг видоизменилась.

Ольга Бурлакова:

Правда, что надо каждые 10 лет менять импланты или сейчас современные уже не требуют этого?

Татьяна Затолока:

После того, когда мы ставим импланты, пациенты обследуются раз в год, проходят обследования необходимые, если там все в порядке, то считается, что их менять не нужно.