«Это очень важно для каждого человека». О чём говорили белорусы в первый день досрочного голосования на референдуме?

Новости Беларуси. Досрочное голосование стартовало по всей стране. Референдум – историческое событие. Это стратегический шаг, который задаст будущий вектор развития и ценности, которыми дорожит народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимость изменений в Конституцию Беларуси назревала давно. Модернизация общества, новые потребности людей, запрос на обновление политической системы – все это послужило объективными предпосылками. В новой редакции закона постарались учесть самое важное – стабильность, социальные гарантии и сохранение традиций. Голосование подведет итог проделанной масштабной работе.

Самые ответственные граждане Беларуси пришли выразить свое мнение относительно поправок в Основной закон уже к 10:00 – к моменту открытия участков. И судя по количеству голосующих сегодня, белорусы готовы к крупнейшей общественно-политической кампании года и давно определились с выбором. Подробнее Анна Корольчук. Александр Кучеров – студент Гомельского технического университета имени Сухого. Активист, спортсмен и председатель Совета студенческого самоуправления – молодой человек привык быть в лидерах.

Александр Кучеров, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Я ознакомился с проектом изменения Конституции еще в январе. Меня зацепило несколько статей. Во-первых, сохранение исторической памяти. Это очень важно для каждого человека, потому что это не миновало никого, в том числе, к сожалению, и мою семью. У меня воевал мой прадедушка, воевала моя прабабушка.

На память о важном в жизни событии студент получает подарки из рук ректора. Впервые голосующих на 41-м участке Гомеля 174 человека. Все потому, что он находится в студенческом общежитии. Молодежь может отдать свой голос не только по месту регистрации, но и по адресу временного проживания.

Артур Путято, председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования № 41 Гомеля:

Может быть, они до конца еще не понимают важность события, которое сегодня происходит. Но даже, наверное, природа понимает, потому что весна раньше началась. Они получают у нас символичные подарки с атрибутикой этого мероприятия.

Подтверждать причину, по которой человек не может проголосовать 27 февраля, не требуется. Каждый сам выбирает удобное время и дату, чтобы отдать свой голос. В бланке всего один вопрос – «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции?»

Анна Корольчук, корреспондент:

Ящик опечатывается лишь единожды – в первый день досрочного голосования. Но уже в 19:00 председатель участковой комиссии или его заместитель заклеивают прорезь для опускания бюллетеней в урне, чтобы вскрыть ее утром следующего дня. И эту процедуру здесь будут повторять вплоть до субботы, 26 февраля. Вечером 26 февраля ящик для досрочного голосования запломбируют до момента подсчета голосов, а к основному дню референдума вынесут новые урны.

За соблюдением правил на каждом участке пристально следят наблюдатели. Сегодня в Беларуси аккредитовано свыше 130 международных наблюдателей и около 44 тысяч национальных. ​«Хорошее очень впечатление». Международные наблюдатели посетили избирательные участки в первый день голосования. Подробнее здесь.

По всей стране открыто 5 293 участка для голосования. Первый день волеизъявления белорусов прошел в спокойной обстановке. Артем Цуран о старте досрочного голосования: «Эксцессов никаких не зафиксировано». Читайте здесь.

Активно идет досрочное голосование не только в областных центрах и столице, но и в глубинке. В списках Центрального участка города Иваново больше 2 500 человек. Участковая комиссия с большим опытом: голосующих знают в лицо и по имени. В небольшом райцентре порядка 16 тысяч жителей, и многие предпочитают отдать свой голос досрочно. ​«Сейчас очень удобно». Как проходит досрочное голосование на референдуме в небольших населённых пунктах, читайте здесь. На некоторых участках 22 февраля были очереди. В Климовичах местным жителям пришлось ждать, чтобы получить свой бюллетень и попасть в кабинку. И это только первый день досрочного голосования.