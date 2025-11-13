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В гродненской гимназии ввели питание по принципу шведского стола – оценили меню

13 ноября 2025 18:39
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В Беларуси вырабатывают новые подходы к организации школьного питания. Главная цель – чтобы еда была не только полезной, но и действительно вкусной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поставил задачу перед Министерством образования: школьные обеды должны нравиться детям – и при этом минимизировать пищевые отходы. В некоторых учреждениях уже нашли эффективные решения. Например, в одной из гродненских гимназий каждый день накрывают шведский стол, где ребята сами выбирают, что положить в тарелку.

Как новая система питания помогает воспитывать вкус и культуру еды – расскажет Галина Буро.

В гродненской гимназии ввели питание по принципу шведского стола – оценили меню-2

Звонок с урока – и в школьной столовой уже очередь. Ежедневно в меню на выбор несколько салатов, гарниров и горячего. Чтобы уж точно голодным не остался никто. 

В гродненской гимназии ввели питание по принципу шведского стола – оценили меню-4

Все у нас всегда очень вкусное и горячее. Мне очень нравится. 

Система шведского стола пришлась по вкусу гимназистам. Конечно, успех зависит не только от формы подачи. Главный критерий – качество блюда. 

В гродненской гимназии ввели питание по принципу шведского стола – оценили меню-6

Достаточно удобно и интересно. Раньше постоянно ставили кого-то на дежурства. А теперь каждый может выбрать то, что ему нравится. 

Гродненская городская гимназия – первая в областном центре, где организовали питание с элементами шведского стола. Цель в том, чтобы дети съедали все до последней ложки. А вкусовые предпочтения у всех разные. Баланс найден, причем во всех смыслах. 

В гродненской гимназии ввели питание по принципу шведского стола – оценили меню-8

Елена Швед, заместитель директора Гродненской городской гимназии имени А.И. Дубко:
По вторым у нас сегодня конвертики с колбасой и сыром, шницель натуральный, оладьи картофельные и филе из птицы в сыре. 

Эффект от такой системы заметили сразу. Меню составляется по утвержденным технологическим картам, но при этом разнообразное, и отходов минимум. Первоначально это был экспериментальный проект для учащихся 10 и 11 классов, но теперь шведской линией пользуются и ребята помладше. За три перемены через питание по принципу «все включено» проходят почти полтысячи гимназистов. 

Далее смотрите в видео.

# Школы в Беларуси # Питание

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