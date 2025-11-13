В гродненской гимназии ввели питание по принципу шведского стола – оценили меню

В Беларуси вырабатывают новые подходы к организации школьного питания. Главная цель – чтобы еда была не только полезной, но и действительно вкусной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поставил задачу перед Министерством образования: школьные обеды должны нравиться детям – и при этом минимизировать пищевые отходы. В некоторых учреждениях уже нашли эффективные решения. Например, в одной из гродненских гимназий каждый день накрывают шведский стол, где ребята сами выбирают, что положить в тарелку. Как новая система питания помогает воспитывать вкус и культуру еды – расскажет Галина Буро.

Звонок с урока – и в школьной столовой уже очередь. Ежедневно в меню на выбор несколько салатов, гарниров и горячего. Чтобы уж точно голодным не остался никто.

Все у нас всегда очень вкусное и горячее. Мне очень нравится. Система шведского стола пришлась по вкусу гимназистам. Конечно, успех зависит не только от формы подачи. Главный критерий – качество блюда.

Достаточно удобно и интересно. Раньше постоянно ставили кого-то на дежурства. А теперь каждый может выбрать то, что ему нравится. Гродненская городская гимназия – первая в областном центре, где организовали питание с элементами шведского стола. Цель в том, чтобы дети съедали все до последней ложки. А вкусовые предпочтения у всех разные. Баланс найден, причем во всех смыслах.