Авдонин: самым базовым вещам надо учить детей при всех обстоятельствах

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Наверное, со школы, помните, нас всегда учили, как надо действовать, попав в лес. Всегда. И по природоведению, по географии всегда были какие-то самые базисные сведения о том, как определить, где север, где юг, где населенный пункт, куда двигаться, как двигаться, чтобы не заблудиться. Потому что мы знаем, что человек всегда склонен по кругу ходить. Одна нога забегает другой, как результат идет блуждание по лесу.

Все эти условия надо знать, понимать и, конечно же, этому надо учить детей при всех обстоятельствах. Потому что я даже из личного примера могу сказать. Лето проводили мы на даче. Рядом лес большой. Мы этот лес изучили в детстве вдоль и поперек. Но уже в возрасте, наверное, год назад, полтора, я пошел в лес, но в другой лес. Здесь, под Минском. И в действительности заблудился. Вызывает состояние страха жуткое.

Ладно ты один, можно разобраться, а если приезжает группа, к примеру, грибников? Ты спрашиваешь: «Были в грибниках, ходили?» И все выражают предельный уровень уверенности в том, что знают лес, понимают, где дорога, населенный пункт. В итоге все равно блуждают, все равно теряются.

Беларусь богата лесами, в том числе богата болотной местностью. Поэтому крайне важно не допускать того, чтобы дети уходили сами в лес или каким-то образом добирались через лес, и тем самым могли потеряться. Это может привести к каким-то негативным последствиям.

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