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В Институте леса НАН Беларуси проходит международная научно-практическая конференция

13 ноября 2025 18:36
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ДНК-исследования и новые породы растений – как сохранить леса в условиях климатических изменений и снизить экологические риски? Эти вопросы в центре внимания ученых. Тенденции и перспективы отрасли обсуждают на международной конференции в Гомеле, посвященной 95-летию Института леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Институте леса НАН Беларуси проходит международная научно-практическая конференция-2

Беларусь в авангарде научной мысли. Например, сейчас ведутся исследования по выращиванию лесных пород, устойчивых к ураганам. А еще наши ученые работают над созданием вакцины для деревьев, чтобы защитить их от вредителей. Охрана и защита леса – дело коллективное. Лучшими решениями и практиками на форуме делятся представители Беларуси, России, Казахстана и Австрии. К участию приглашены представители образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов, отраслевых министерств и ведомств – всего более 150 экспертов. 

Основное внимание – вопросам функционирования лесных экосистем в современных условиях. На площадке конференции идет активный обмен опытом. Участники работают не только в формате дискуссий, организованы выезды на экспериментальные площадки. Ученые из разных стран готовы к тесному сотрудничеству, чтобы лес оставался достоянием планеты. 

Вячеслав Харук, заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса имени Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук:
Когда мы рассматриваем вопросы ведения лесного хозяйства, мы обращаемся к опыту ведения лесного хозяйства Беларуси. На мой взгляд, здесь проводятся исследования на мировом уровне в области лесоведения и лесоводства. 

Александр Никитин, директор Института леса Национальной академии наук Беларуси:
Общая для всех проблема – это изменение климата и его влияние на устойчивость лесных экосистем. Говоря про устойчивость лесных экосистем, важно разрабатывать методы для контроля, мониторинга и борьбы с вредителями леса. 

В этом году Институт леса Национальной академии наук отмечает свое 95-летие. Сегодня это авторитетный научный центр, чьи разработки используются не только в нашей стране, но и за рубежом. 

# Государственная лесная политика # НАН Беларуси # Наука

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