Лукашенко: «Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты»

Новости Беларуси. Знаменательное событие 23 февраля в истории отечественного машиностроения. МТЗ выпустил четырехмиллионный трактор. Целая веха в истории – с этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На продукцию под брендом «БЕЛАРУС» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты. Ваш коллектив – это сплав молодости и опыта, многолетние династии и традиции победителей, современные знания и здоровые амбиции. Уверен, пятимиллионный трактор не заставит себя ждать.