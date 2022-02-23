Прямой эфир

Лукашенко: «Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты»

23 февраля 2022 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Знаменательное событие 23 февраля в истории отечественного машиностроения. МТЗ выпустил четырехмиллионный трактор. Целая веха в истории – с этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На продукцию под брендом «БЕЛАРУС» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты. Ваш коллектив – это сплав молодости и опыта, многолетние династии и традиции победителей, современные знания и здоровые амбиции. Уверен, пятимиллионный трактор не заставит себя ждать.  

Лукашенко: «Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты»-4

Отметим, на производство четвертого миллиона тракторов предприятию потребовалось 27 лет.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нас пытаются убедить, что роль Советского Союза вторична. Что об этом напишут в обновлённой Конституции?
23 февраля 2022 15:58

Нас пытаются убедить, что роль Советского Союза вторична. Что об этом напишут в обновлённой Конституции?

Щёкин: Украина не смогла противостоять экспансии по превращению себя в колонию. Она податливо выполняет заказ
23 февраля 2022 15:55

Щёкин: Украина не смогла противостоять экспансии по превращению себя в колонию. Она податливо выполняет заказ

В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам
23 февраля 2022 15:55

В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам