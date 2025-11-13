Душанбе принимает МПА СНГ – белорусская делегация активно проводит переговоры на площадке

Укрепление межгосударственных связей и совместные усилия по обеспечению безопасности в регионе. Эти темы стали ключевыми на осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Форум стартовал 13 ноября в Душанбе и продлится два дня. Делегацию нашей страны возглавляет спикер Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке – подведение итогов председательства Таджикистана в Содружестве, обсуждение модельных кодексов и планов законотворческой работы на ближайшие три года. Все подробности – в репортаже Ольги Масловской.

Месяц назад Душанбе как столица председательствующего в СНГ Таджикистана принимала саммит лидеров стран Содружества. Теперь в деле парламентарии. Им строить законотворческую основу для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Ольга Масловская, корреспондент:

Появившись практически одновременно с СНГ, Межпарламентская ассамблея с самого начала стала главной площадкой для диалога. Получившим независимость странам предстояло провести кардинальную ревизию правовых систем. И благодаря совместной работе это было сделано. За 30 лет работы Межпарламентская ассамблея СНГ приняла без малого 700 модельных законодательных актов, которые сохраняют свою актуальность. Они носят рекомендательный характер для стран Содружества. Но следование им гармонизирует национальные своды законов и облегчает сотрудничество. Его укрепление и есть цель СНГ.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Социально-экономическое сотрудничество – это базис, основа нашего взаимодействия и в рамках наших интеграционных образований, в которых Беларусь участвует. Но и, самое главное, это возможность обеспечить более высокий уровень качества жизни для наших народов. Конечно, волнует парламентариев необходимость правовой нормализации общих условий работы субъектов хозяйствования без каких-то препонов правового, либо неправового, организационного, либо другого плана, связанные с тем, чтобы обеспечивались основные базовые принципы, которые заложены в том числе в нашей договорной базе. Это свобода капитала, свобода товаров, свобода услуг, передвижения трудовых ресурсов и прочее.

Таджикистан, Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Душанбе впервые принимает двухдневную выездную сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой для участия в мероприятиях прибыла накануне. Традиционно на площадке сессии – раунд двусторонних переговоров (подробнее). Первый визави – председатель верхней палаты Парламента Таджикистана Рустам Эмомали. Наши республики – давние партнеры. Отношения между Минском и Душанбе развиваются в духе стратегического партнерства. Глубоко в вопросы двустороннего взаимодействия погружены лидеры государств Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. С прошлого года Беларусь входит в топ-10 партнеров центральноазиатского государства по товарообороту.