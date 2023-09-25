«Что придёт им в голову в следующий момент, сказать очень сложно». Может ли ЕС полностью закрыть границы с Беларусью?

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы. Кирилл Казаков, СТВ:

Ты же в любом случае следишь за новостями, которые в Латвии происходят. Как вообще объяснили закрытие пункта пропуска латвийским гражданам?

Роман Самуль, блогер, гражданин Латвии:

Да все очень просто. На самом деле эта показуха делается для Брюсселя. Потому что есть команда сверху, что такие агрессоры якобы у них соседи. Соответственно, это одна из причин, чтобы своих же граждан Латвии не выпускать. Потому что сарафанное радио очень хорошо работает, мы это знаем. Плюс, когда есть опасность некоторая от соседей, можно просить какие-то дотации. Потому что, по сути, Латвия, Литва и Польша находятся на границах Евросоюза. Чтобы их охранять, надо еще денежек. Мы же прекрасно знаем, что Латвия сама существовать не может. Кирилл Казаков:

А те три пограничника латвийских, которые пришли в «Силене», спасут? Если вдруг гипотетически наши войска белорусские войдут на территорию Латвии.

Роман Самуль:

Во-первых, вы многого здесь не знаете и не понимаете. Кирилл Казаков:

Еще три есть где-то? Роман Самуль:

Танки ездят только по дорогам общественного значения, по лесам они не ездят. Поэтому все бетонные штуки, которые они там понаставили, это специально для танков стоит. Ты же понимаешь? Кирилл Казаков:

Все, мы должны испугаться.

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси:

У меня есть мнение. Поскольку были факты, когда после закрытия пунктов пропуска на литовском направлении граждане сопредельного государства, жители близлежащих регионов все-таки приезжали в пункт пропуска с требованием их пропустить и так далее. За что, естественно, получали физическое воздействие от службы охраны государственной границы. Кирилл Казаков:

Там они и убивают людей, что им народ избить? Антон Бычковский:

Поэтому сегодня, наверное, в сопредельных странах при закрытии пунктов пропуска весьма актуально поставить железобетонные блоки и натянуть колючку просто в силу того, чтобы собственное население не смогло число физически… Кирилл Казаков:

Следуя твоей логике, блоки не от белорусов, а от самих латышей? Антон Бычковский:

Ну…