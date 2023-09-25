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Почему закрыли пункт пропуска «Силене»? Рассказал пресс-секретарь ГПК

25 сентября 2023 17:37
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Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ:
У журналистов возникает ощущение, что Беларусь – осажденная крепость. По югу у нас минные поля, на востоке – 5-метровый забор, закрытые пункты пропуска, в Литве закрыты пункты пропуска, в Латвии их два, на прошлой неделе закрыли один. Что вообще на границе?

Почему закрыли пункт пропуска «Силене»? Рассказал пресс-секретарь ГПК -1

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси:
Вы правильно сказали, что сегодня на границе пограничная инфраструктура, которая обеспечивает каналы международных отношений, очень сильно пострадала в результате действий коллективного Запада или конкретных стран. Латвийское направление – остался всего один работающий пункт пропуска, что снизило пропускную способность ровно вдвое, хотя закрыли они самый популярный пункт пропуска «Силене», через который осуществлялось трансграничное сообщение. Вся туристическая инфраструктура, крупные города, в которых есть медицинское обеспечение, крупные сетевые магазины и так далее. Тут надо сказать, что прежде всего раздражает безвиз, потому что вся статистика, которую мы публикуем на постоянной основе во всех источниках, говорит о том, что безвиз популярен.

Алена Сырова, СТВ:
По Минску в выходной день едешь – ощущение, что ты в Риге. Машины на латвийских номерах стоят, ездят в потоке мотоциклисты. Очевидно, что приезжают.

Кирилл Казаков:
Как вообще «Силене» закрыть могут? Его закрыли за два часа. Ты говорил, что там должна быть объявлена какая-то чрезвычайная ситуация. Со стороны Латвии чрезвычайная ситуация?

Почему закрыли пункт пропуска «Силене»? Рассказал пресс-секретарь ГПК -4

Антон Бычковский:
Они объявляли такую чрезвычайную ситуацию в период нарастания миграционной угрозы, по их мнению, сейчас у них также действует такой режим, в условиях которого они привлекают дополнительные силы якобы для охраны государственной границы. И самое главное, на чем хочется акцентировать внимание, что они закрывают пункты пропуска, через которые мигранты не шли, как раз под предлогом борьбы с миграционным кризисом, якобы они хотят перераспределить те силы, которые высвободятся из закрытых пунктов пропуска на те пункты пропуска, которые останутся функционировать.

Кирилл Казаков:
Так их всего два!

Антон Бычковский:
Считайте, что они должны были увеличить количество сотрудников во втором пункте пропуска. Но нет.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Антон Бычковский # Алена Сырова # Фотофакт

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