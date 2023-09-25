«Мигрантов разделили по сортам». Почему Западу не нравятся беженцы, идущие через Беларусь?

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я еще лет 15 назад, когда репортером работал, будучи на границах, очень часто видел и слышал пограничников (не всегда публично, но, думаю, сейчас можно сказать). Фактически белорусские пограничники были неким таким забором, стражниками Европейского союза. Вопрос миграции никогда не вставал. Они задерживались у нас. И оперативники задерживали их даже в городах, где скапливались эти мигранты, чтобы пересечь границу потом. И, собственно говоря, было бы все хорошо, если бы история не поменяла свои полюса. Мы решали вопрос Европы, Европа за это давала деньги, чтобы мы обустраивали границу. И все были в этом заинтересованы. Сейчас получается история такая: нас обвиняют в том, что мигранты появились в Беларуси, хотя еще лет 15 назад они так же были здесь.

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси:

Вы абсолютно правы. История построения нелегальных маршрутов или просто маршрутов миграции говорит сама за себя. Люди ищут лучших условий жизни для себя, зачастую со своими детьми, для своих детей в большей степени. Естественно, ищут самые простые способы попасть туда, куда они хотят. Кирилл Казаков:

Их позвали туда. Меркель звала. Антон Бычковский:

Есть действительно выталкивающие факторы и формирующие маршруты миграции. В тех странах, из которых они бегут, очень страшная обстановка. Причем вызвана она, кстати, тоже действиями Запада. В странах, куда они стремятся, естественно, есть программы, которые направлены на якобы интеграцию этих беженцев.

Кирилл Казаков:

Но Польша и Литва встали на пути, чтобы просто предотвратить их попадание к себе. Я не знаю, для чего это на самом деле делается. Петь, как ты думаешь? Для чего они выступили таким радикальным фронтиром? Алена Сырова, СТВ:

Мы же говорили много о том, что те же поляки, те же литовцы они себя несколько закомплексовано в какой-то момент чувствовали себя в Евросоюзе. Потому что им указывали их место. С одной стороны, вы члены ЕС, но с другой стороны, вы еще недостаточно дотягиваете. Дабы почувствовать себя панами – вот, пожалуйста, дешевая рабочая сила. Петр Петровский, политолог:

Я бы сказал, здесь немного другой фактор. Они мигрантов разделили по сортам. Оказалось, что мигранты, которые идут по потоку через Беларусь и Россию – это неправильные мигранты. Хоть параллельно, я напомню, через Украину шел не меньший, а, может, и больший поток мигрантов. Кирилл Казаков:

А через Италию еще больший.