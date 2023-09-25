В СК назвали количество погибших и потерпевших мигрантов на границе с Евросоюзом
Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Алена Сырова, СТВ:
Мы знаем, что этих мигрантов несчастных борцы за демократию, за права человека выдворяют в состоянии непригодном к жизни.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сейчас показали фильм одной из польской журналисток в нескольких кинотеатрах, а потом закрыли. Территория приграничная польская закрыта для журналистов. Создается такое впечатление, что там творится нечто неладное. Многие европейские журналисты, белорусские журналисты говорят о том, что с польской стороны чуть ли не действуют эскадроны смерти, которые расстреливают и выбрасывают.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Действительно, так оно и есть. Сейчас в СК расследуется уголовное дело, в том числе по инциденту, который был в «Брузгах» в ноябре 2021 года. И сейчас фактически происходит то, что в томах этого уголовного дела как раз таки документируются все основные принципы этой напускной демократии, которую они позиционируют. Это беспрецедентная жестокость, практически геноцид людей, разделение людей. Они наделяют себя таким правом. Они выбирают, кто достоин жить в пределах Евросоюза, а кто не достоин жить. Фактически сейчас силовикам на границах Польши, Литвы, Латвии развязали руки. И они, по сути, занимаются тем, чем хотят.
Кирилл Казаков:
Охота на людей.
Александр Суходольский:
Охота на людей начинается. Факты, которые установлены во время допросов тех же мигрантов, которые, можно сказать, чудом выжили, которых выдворили силой на нашу территорию, они рассказывают ужасные вещи. И иногда просто поражает то хладнокровие и жестокость, с которыми ведут себя эти люди. Опять же, думаю, не стоит никому напоминать, что происходило в «Брузгах». Тогда все видели, и куча журналистов, что польские силовики фактически как животных отгоняли от погранперехода этих мигрантов. А кого они отгоняли? Людей, детей, которые просто шли к лучшей жизни. Опять же, не к ним в страну.
Кирилл Казаков:
У меня вопрос. Мы возбудили уголовное дело, есть ли шанс вообще, что это дело когда-нибудь закончится условным судом?
Александр Суходольский:
Можно сказать о том, что все равно любой период рано или поздно заканчивается. И я уверен, что наступит то время, когда это дело закончится условным судом. Но в настоящее время польская сторона абсолютно отказывает. Они свели международное сотрудничество на нет. И, на самом деле, эту позицию Польши, Литвы очень активно покрывает, лоббирует тот же ООН. В июле 2022 года приезжала делегация из ООН во главе со спецдокладчиком по правам мигрантов. Тогда им были предоставлены все доказательства, и материалы уголовных дел в том числе. У Следственного комитета уже есть информация по поводу польских силовиков, которые находились в то время на границе, кто занимался в принципе этими преступлениями. При этом какой-то реакции действенной со стороны ООН не последовало. То есть фактически мировое сообщество наплевательски относится к ситуации.
Кирилл Казаков:
А вот бежавший сюда Эмиль Чечко, который дал свои показания, они как-то присутствуют в уголовном деле?
Александр Суходольский:
Конечно, все эти показания присутствуют в уголовном деле. Его допрашивали, значит, все это приобщено к материалам уголовного дела. И это также было предоставлено (все его показания) в том числе спецдокладчику и всей делегации ООН на тот момент.
Алена Сырова:
А сейчас факты вы фиксируете какие-то новые?
Александр Суходольский:
Появляются постоянно эти факты. Выбывает следственно-оперативная группа в обязательном порядке на каждый такой случай. Все это фиксируется. И в настоящее время у нас есть два уголовных дела. Одно содержит в себе все ужасы, которые творит польская сторона, и доказательства их причастности к этим преступлениям. И литовская сторона.
Алена Сырова:
А кто жестче: поляки или литовцы?
Александр Суходольский:
Наверное, каждый показал в своей степени, на что способен. Где-то литовцы показали, на что они способны, когда люди, нуждающиеся где-то в медицинской помощи, выносят друг друга на руках за пределы этого забора. Когда люди замерзают насмерть. Польская сторона показала себя во всей красе в «Брузгах».
Кирилл Казаков:
Есть сейчас приблизительно какое-то количество погибших и раненых? Либо такой статистики не ведется.
Александр Суходольский:
Если говорить о том, что аккумулировано в рамках уголовного дела, то по польской стороне есть более 150 потерпевших, десяток погибших. И сейчас аккумулируется информация по литовской стороне. Там уже проходит более 30 потерпевших и тоже порядка десятка погибших. Но это, опять же, информация продолжает постоянно обновляться. Как вы сами заметили, очень часто всплывают в СМИ случаи, что где-то найдено тело очередного беженца.
Кирилл Казаков:
А граждане каких стран чаще всего страдают?
Александр Суходольский:
Страдают граждане стран Ближнего Востока и Афганистана. То есть это такая категория людей, которые чаще попадают.
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