«Сегодня есть уже продвижения». Олега Корсака назначили директором ОАО «Бобруйскагромаш»
Новости Беларуси. Изменения в местной вертикали власти, ключевые перестановки в руководстве нескольких предприятий. Рабочая неделя главы государства началась с кадрового понедельника. Александр Лукашенко согласовал на новые должности 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент во время встречи с кандидатами на новые должности заметил, что во всех областях хватает тех или иных проблемных вопросов, но в повышенном внимании нуждаются три региона: Витебская, Гомельская и Могилевская области. Упор на АПК и промышленность. В развитие последней свой вклад отныне в должности генерального директора «Бобруйскагромаш» будет вносить Олег Корсак.
Олег Корсак, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
До недавнего времени – понятно, что мы были зависимы от экспортных поставок комплектующих. Сегодня есть уже продвижения, есть снижения и к этому надо уже идти, к полной локализации производства, соответственно, поиск новых рынков сбыта – Египет, конечно же, Дельта Нила. Там тоже развивается сельское хозяйство. Мы сотрудничаем с Российской Федерацией. До недавнего времени я работал в Российской Федерации, это сотрудничество надо поддерживать и налаживать совместное производство.
Схожие задачи будут и у нового директора «Лидсельмаш». Среди согласованных на новые должности, но не присутствующих сегодня во Дворце Независимости лично – новые заместители министров экономики и природы. Заместитель и управляющий делами Витебского облисполкома. Если еще нет, то в ближайшие сутки эти люди приступят к своей новой работе с учетом поставленных задач.
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