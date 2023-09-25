«Сегодня есть уже продвижения». Олега Корсака назначили директором ОАО «Бобруйскагромаш»

Новости Беларуси. Изменения в местной вертикали власти, ключевые перестановки в руководстве нескольких предприятий. Рабочая неделя главы государства началась с кадрового понедельника. Александр Лукашенко согласовал на новые должности 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент во время встречи с кандидатами на новые должности заметил, что во всех областях хватает тех или иных проблемных вопросов, но в повышенном внимании нуждаются три региона: Витебская, Гомельская и Могилевская области. Упор на АПК и промышленность. В развитие последней свой вклад отныне в должности генерального директора «Бобруйскагромаш» будет вносить Олег Корсак.