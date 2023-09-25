«Было страшно, что меня на месте остановят». Роман Самуль о ситуации на латвийско-белорусской границе

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы. Кирилл Казаков, СТВ:

Я как латвийский журналист могу у тебя спросить: скажите, пожалуйста, а с какой минуты к гражданину Латвии начинает подходить человек с просьбой о вербовке его в белорусский КГБ? Я так понимаю, что первого, кого видит гражданин Латвии – это пограничник… Им же рассказывают, что вы придете, подойдет Антон и скажет: давайте с нами работать? Так ведь? Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси:

Нет, конечно.

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Но они хорошо запуганы этим. Они приезжают к нам и рассказывают, что когда пересекают границу, им таможенники или пограничная служба той стороны говорят: вы предатели! Алена Сырова, СТВ:

Может быть, поэтому так долго и происходит этот контроль. Кирилл Казаков:

По цифрам – не запуганы. У нас около 300 тысяч с начала года приехало из Латвии, Литвы и Польши по безвизу. Игорь Гедич:

А вообще 700 тысяч. Алена Сырова:

У меня ребята буквально недавно ездили в Литву, отчитались о том, что нет вопросов к белорусским пограничникам, все очень быстро прошли. Кирилл Казаков:

Задали вопрос: чей Крым? Алена Сырова:

Не задавали, но было очень долго.

Антон Бычковский:

Перед тем, как закрывать пункты пропуска, они с этого начали. Они начали тормозить, пропускная способность большинства пунктов пропуска на литовском направлении не превышает 36 %. Если должно проехать, допустим, 100 грузовиков, то проезжает только 36. Им этого оказалось мало.

Кирилл Казаков:

Статистика пограничная по пунктам пропуска до закрытия и после закрытия на литовской границе. Значительно выросла, потому что на каждом из пунктов пропуска на 25-30 % выросло количество автомобилей. Антон Бычковский:

После закрытия двух пунктов пропуска на литовском направлении, на соседних пунктах пропуска на литовском направлении очередь и время ожидания увеличились минимум на 20 %, а в пиковые дни – на 40 %. Кирилл Казаков:

Роман, через какой пункт пропуска ты въехал в Республику Беларусь? Напомню, он гражданин Латвии, уже больше полугода в Беларуси.

Роман Самуль, блогер, гражданин Латвии:

Через литовский пункт пропуска. Кирилл Казаков:

Через латвийский тебя не выпускали? Роман Самуль:

Я там и не мог ехать, потому что было страшно, что меня на месте остановят и отправят в местную службу Гестапо – так можно сказать. Кирилл Казаков:

Через сколько к вам подошел человек и начал вербовать?