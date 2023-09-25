«Было страшно, что меня на месте остановят». Роман Самуль о ситуации на латвийско-белорусской границе
Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я как латвийский журналист могу у тебя спросить: скажите, пожалуйста, а с какой минуты к гражданину Латвии начинает подходить человек с просьбой о вербовке его в белорусский КГБ? Я так понимаю, что первого, кого видит гражданин Латвии – это пограничник… Им же рассказывают, что вы придете, подойдет Антон и скажет: давайте с нами работать? Так ведь?
Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси:
Нет, конечно.
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Но они хорошо запуганы этим. Они приезжают к нам и рассказывают, что когда пересекают границу, им таможенники или пограничная служба той стороны говорят: вы предатели!
Алена Сырова, СТВ:
Может быть, поэтому так долго и происходит этот контроль.
Кирилл Казаков:
По цифрам – не запуганы. У нас около 300 тысяч с начала года приехало из Латвии, Литвы и Польши по безвизу.
Игорь Гедич:
А вообще 700 тысяч.
Алена Сырова:
У меня ребята буквально недавно ездили в Литву, отчитались о том, что нет вопросов к белорусским пограничникам, все очень быстро прошли.
Кирилл Казаков:
Задали вопрос: чей Крым?
Алена Сырова:
Не задавали, но было очень долго.
Антон Бычковский:
Перед тем, как закрывать пункты пропуска, они с этого начали. Они начали тормозить, пропускная способность большинства пунктов пропуска на литовском направлении не превышает 36 %. Если должно проехать, допустим, 100 грузовиков, то проезжает только 36. Им этого оказалось мало.
Кирилл Казаков:
Статистика пограничная по пунктам пропуска до закрытия и после закрытия на литовской границе. Значительно выросла, потому что на каждом из пунктов пропуска на 25-30 % выросло количество автомобилей.
Антон Бычковский:
После закрытия двух пунктов пропуска на литовском направлении, на соседних пунктах пропуска на литовском направлении очередь и время ожидания увеличились минимум на 20 %, а в пиковые дни – на 40 %.
Кирилл Казаков:
Роман, через какой пункт пропуска ты въехал в Республику Беларусь? Напомню, он гражданин Латвии, уже больше полугода в Беларуси.
Роман Самуль, блогер, гражданин Латвии:
Через литовский пункт пропуска.
Кирилл Казаков:
Через латвийский тебя не выпускали?
Роман Самуль:
Я там и не мог ехать, потому что было страшно, что меня на месте остановят и отправят в местную службу Гестапо – так можно сказать.
Кирилл Казаков:
Через сколько к вам подошел человек и начал вербовать?
Роман Самуль:
Ко мне лично никто не подходил, но я скажу. На самом деле страшная ситуация в том, что они же ставят эти плакаты, что не въезжайте, вас там завербуют, все будет ужасно и вы обратно не вернетесь.
Кирилл Казаков:
А люди как-то реагируют на них?
Роман Самуль:
Конечно, реагируют. Потому что они действительно не хотят обратно возвращаться. Потому что, когда сюда приезжают, им здесь нравится, вот в чем проблема. А второе – то, что на границе очень часто делаются такие популистские репортажи. Когда они подходят к деду, который сидит в «Москвиче», только на нашем там Opel какой-нибудь будет, с этим прицепом, который едет за дровами целенаправленно в Республику Беларусь, потому что они дешевле раз в десять. Подходят к нему и говорят: «Вас завербуют и вообще там все будет страшно». Дед на него смотрит и просто думает: «Ты как там, сынок, в порядке или не очень?»
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