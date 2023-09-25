Будут ли когда-нибудь судить убийц мигрантов по аналогии с Нюрнбергским процессом? Мнение экспертов
Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Кирилл Казаков, СТВ:
У меня вопрос какой. Мы – территория, где произошло преступление. Поляки, можем говорить о том, что на той стороне есть убийцы. Заявляю это не в условиях процессуального процесса, но все же. А страны, которые потеряли своих граждан, страны Ближнего Востока. Могут ли в будущем, например, эти страны обратиться за информацией в Следственный комитет Беларуси? Приведем пример того же самого Нюрнбергского процесса, когда в любом случае какие-то зверства закончились судом и наказанием. Если вдруг страны Ближнего Востока обратятся к нам за информацией, чтобы найти преступников, которые убили их граждан, мы предоставим эту информацию?
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Мы предоставим. Всегда сотрудничество со Следственным комитетом проходит и через посольства, и через дипломатические каналы МИД. У нас были прецеденты, когда приезжали родственники погибших мигрантов. Их тоже допрашивали, с ними проводились определенные беседы. Им рассказывали об обстоятельствах совершенного преступления в отношении их погибшего родственника. В любом случае они родственники и имеют право знать, что случилось с их сыном, братом.
Алена Сырова, СТВ:
То есть мы открыты?
Александр Суходольский:
Конечно, мы открыты к сотрудничеству в отличие от тех же стран Евросоюза. Они для сотрудничества закрыты. И они эту информацию не предоставляют.
Кирилл Казаков:
Мы джунгли, какая им разница, сколько здесь человек погибнет и за какие бусы. А может ли эта ситуация на самом деле закончиться каким-нибудь наказанием людей? На данный момент возможно разрешение этой ситуации хоть каким-нибудь образом при этой польской власти?
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В такой короткий период – навряд ли. Александр Григорьевич не единожды говорил, что все преступления имеют свою точку отсчета и имеют период привлечения к ответственности. Мы с вами прекрасно видим, что ряд высказываний нашего главы в политическом поле нашел свое подтверждение. Поэтому, безусловно, учитывая то, что миграционная норма – это не норма отдельного какого-то государства, это международные нормы и они должны соблюдаться. Без сомнения, что со стороны не только родственников, но и стран будут предъявлены обвинения той стране, где находились военные убийцы в отношении мигрантов.
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