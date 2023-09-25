Будут ли когда-нибудь судить убийц мигрантов по аналогии с Нюрнбергским процессом? Мнение экспертов

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу « По существу ». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ : У меня вопрос какой. Мы – территория, где произошло преступление. Поляки, можем говорить о том, что на той стороне есть убийцы. Заявляю это не в условиях процессуального процесса, но все же. А страны, которые потеряли своих граждан, страны Ближнего Востока. Могут ли в будущем, например, эти страны обратиться за информацией в Следственный комитет Беларуси? Приведем пример того же самого Нюрнбергского процесса, когда в любом случае какие-то зверства закончились судом и наказанием. Если вдруг страны Ближнего Востока обратятся к нам за информацией, чтобы найти преступников, которые убили их граждан, мы предоставим эту информацию?

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Мы предоставим. Всегда сотрудничество со Следственным комитетом проходит и через посольства, и через дипломатические каналы МИД. У нас были прецеденты, когда приезжали родственники погибших мигрантов. Их тоже допрашивали, с ними проводились определенные беседы. Им рассказывали об обстоятельствах совершенного преступления в отношении их погибшего родственника. В любом случае они родственники и имеют право знать, что случилось с их сыном, братом.

Алена Сырова, СТВ:

То есть мы открыты?

Александр Суходольский:

Конечно, мы открыты к сотрудничеству в отличие от тех же стран Евросоюза. Они для сотрудничества закрыты. И они эту информацию не предоставляют.

Кирилл Казаков:

Мы джунгли, какая им разница, сколько здесь человек погибнет и за какие бусы. А может ли эта ситуация на самом деле закончиться каким-нибудь наказанием людей? На данный момент возможно разрешение этой ситуации хоть каким-нибудь образом при этой польской власти?