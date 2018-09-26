В Минске на остановке столкнулись троллейбус и два автобуса

Новости Беларуси. В Минске на остановке столкнулись два автобуса и троллейбус.
Как сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ, происшествие случилось двадцать пятого сентября днем.
Два автобуса ехали по улице Кальварийской со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Гусовского. На остановке автобусы высаживали пассажиров. В этот момент к остановке подъехал троллейбус. Его водитель, вероятно, отвлекся.
Произошло тройное ДТП – троллейбус врезался в один из автобусов, который въехал во второй автобус.
В результате произошедшего пострадала женщина.
Подробности аварии читайте здесь.