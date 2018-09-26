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В Минске на остановке столкнулись троллейбус и два автобуса

26 сентября 2018 07:36
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Новости Беларуси. В Минске на остановке столкнулись два автобуса и троллейбус.

Как сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ, происшествие случилось двадцать пятого сентября днем.

Два автобуса ехали по улице Кальварийской со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Гусовского. На остановке автобусы высаживали пассажиров. В этот момент к остановке подъехал троллейбус. Его водитель, вероятно, отвлекся.

Произошло тройное ДТП – троллейбус врезался в один из автобусов, который въехал во второй автобус.

В результате произошедшего пострадала женщина.

Подробности аварии читайте здесь.

# Авария в Минске # происшествия

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