Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте»

Новости Беларуси. «Гродно Азот» работает в штатном режиме, сообщили 27 октября в «Белнефтехиме». Новые смены вышли на работу, все технологические процессы в норме. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На предприятии не скрывают, что попытки дестабилизировать работу были: к заводоуправлению приходили люди, которые, впрочем, к сотрудникам «Азота» не относятся.
Между тем 26 октября в соцсетях появилось видео, где работник останавливает одну из печей на заводе. Но уже в первом приближении выяснилось, что это откровенная провокация. Таким образом, некоторые Telegram-каналы воспользовались нюансом технологического процесса для того, чтобы раскачать обстановку.
Сергей Боровков, официальный представитель ОАО «Гродно Азот»:
Это откровенный фейк, потому как цех «Циклогексанол-1» находится в стадии пуска, поэтому проходят пусконаладочные работы, и во время этих работ была обнаружена утечка пара. В связи с этим была остановлена печь, произведены необходимые работы по устранению неисправности. И в дальнейшем технологический процесс по пуску был продолжен.
Если вы смотрите комментарии в сети на данную тему, то видите, что очень многие люди пишут, что это откровенный фейк, в том числе работники нашего предприятия.
На заводе трудятся больше 5500 человек. Большинство из них не намерены наносить вред производству, ведь они понимают, что только работающее предприятие может выполнять свои обязательства перед партнерами, а значит обеспечивать своих сотрудников заработными платами.
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