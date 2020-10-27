Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте»

На предприятии не скрывают, что попытки дестабилизировать работу были: к заводоуправлению приходили люди, которые, впрочем, к сотрудникам «Азота» не относятся.

Новости Беларуси. «Гродно Азот» работает в штатном режиме, сообщили 27 октября в «Белнефтехиме». Новые смены вышли на работу, все технологические процессы в норме. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем 26 октября в соцсетях появилось видео, где работник останавливает одну из печей на заводе. Но уже в первом приближении выяснилось, что это откровенная провокация. Таким образом, некоторые Telegram-каналы воспользовались нюансом технологического процесса для того, чтобы раскачать обстановку.

Сергей Боровков, официальный представитель ОАО «Гродно Азот»:

Это откровенный фейк, потому как цех «Циклогексанол-1» находится в стадии пуска, поэтому проходят пусконаладочные работы, и во время этих работ была обнаружена утечка пара. В связи с этим была остановлена печь, произведены необходимые работы по устранению неисправности. И в дальнейшем технологический процесс по пуску был продолжен.

Если вы смотрите комментарии в сети на данную тему, то видите, что очень многие люди пишут, что это откровенный фейк, в том числе работники нашего предприятия.