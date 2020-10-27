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Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте»

27 октября 2020 12:24
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Новости Беларуси. «Гродно Азот» работает в штатном режиме, сообщили 27 октября в «Белнефтехиме». Новые смены вышли на работу, все технологические процессы в норме. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На предприятии не скрывают, что попытки дестабилизировать работу были: к заводоуправлению приходили люди, которые, впрочем, к сотрудникам «Азота» не относятся.  

Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте» -1

Между тем 26 октября в соцсетях появилось видео, где работник останавливает одну из печей на заводе. Но уже в первом приближении выяснилось, что это откровенная провокация. Таким образом, некоторые Telegram-каналы воспользовались нюансом технологического процесса для того, чтобы раскачать обстановку.  

Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте» -4

Сергей Боровков, официальный представитель ОАО «Гродно Азот»:  
Это откровенный фейк, потому как цех «Циклогексанол-1» находится в стадии пуска, поэтому проходят пусконаладочные работы, и во время этих работ была обнаружена утечка пара. В связи с этим была остановлена печь, произведены необходимые работы по устранению неисправности. И в дальнейшем технологический процесс по пуску был продолжен.  

Если вы смотрите комментарии в сети на данную тему, то видите, что очень многие люди пишут, что это откровенный фейк, в том числе работники нашего предприятия.  

Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте» -7

На заводе трудятся больше 5500 человек. Большинство из них не намерены наносить вред производству, ведь они понимают, что только работающее предприятие может выполнять свои обязательства перед партнерами, а значит обеспечивать своих сотрудников заработными платами.  

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# Забастовка # Экономика # Сергей Боровков # Фотофакт

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