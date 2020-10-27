Александр Лукашенко о событиях воскресенья: это что, нормально, когда толпа, сотни человек, ринулись в эти районы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки – пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы?