Александр Лукашенко о событиях воскресенья: это что, нормально, когда толпа, сотни человек, ринулись в эти районы?

Новости Беларуси. Конструктивный диалог поддерживают не все. Протесты радикализировались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ
Новости Беларуси. Конструктивный диалог поддерживают не все. Протесты радикализировались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки – пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы?
Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч. Поэтому начинаем работать.
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