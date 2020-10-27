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«Размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора». Задержан неработающий житель Городка

27 октября 2020 13:25
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Новости Беларуси. Еще один эпизод о тех, кто решил добиваться справедливости, поступая просто подло. Возбуждено уголовное дело в отношении пользователя сети интернет, который, скрываясь под ником «Злыдень», размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора милиции Городокского РОВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора». Задержан неработающий житель Городка-1

Им оказался неработающий житель Городка.  

«Размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора». Задержан неработающий житель Городка-4

Роман Садковский, заместитель начальника отдела Управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:
Возбуждено уголовное дело в отношении пользователя сети интернет, который, скрываясь под ником «Злыдень», размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора милиции Городокского РОВД. Принятыми мерами автор, который желал остаться анонимным, был установлен. Им оказался неработающий житель Городка. Он будет привлечен к установленной законом ответственности.  

Напоминаем, что за публичное оскорбление представителя власти в связи выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет.  

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# Акции протеста # общество # Роман Садковский # Фотофакт

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