«Размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора». Задержан неработающий житель Городка

Новости Беларуси. Еще один эпизод о тех, кто решил добиваться справедливости, поступая просто подло. Возбуждено уголовное дело в отношении пользователя сети интернет, который, скрываясь под ником «Злыдень», размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора милиции Городокского РОВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Садковский, заместитель начальника отдела Управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:

Возбуждено уголовное дело в отношении пользователя сети интернет, который, скрываясь под ником «Злыдень», размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора милиции Городокского РОВД. Принятыми мерами автор, который желал остаться анонимным, был установлен. Им оказался неработающий житель Городка. Он будет привлечен к установленной законом ответственности.

Напоминаем, что за публичное оскорбление представителя власти в связи выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет.

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