Александр Лукашенко обратился к родителям протестующих белорусов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться к родителям той шпаны мелкой, которая бастяется по улицам, – школьников, да и студентов. К родителям, обращаюсь к родителям студентов, школьников. Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона.