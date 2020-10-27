Александр Лукашенко обратился к родителям протестующих белорусов

Новости Беларуси. Конструктивный диалог поддерживают не все. Протесты радикализировались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конструктивный диалог поддерживают не все. Протесты радикализировались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться к родителям той шпаны мелкой, которая бастяется по улицам, – школьников, да и студентов. К родителям, обращаюсь к родителям студентов, школьников. Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона.
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