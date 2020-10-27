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Александр Лукашенко обратился к родителям протестующих белорусов

27 октября 2020 17:37
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Новости Беларуси. Конструктивный диалог поддерживают не все. Протесты радикализировались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обратился к родителям протестующих белорусов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться к родителям той шпаны мелкой, которая бастяется по улицам, – школьников, да и студентов. К родителям, обращаюсь к родителям студентов, школьников. Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона.

Александр Лукашенко обратился к родителям протестующих белорусов-4

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# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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