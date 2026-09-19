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Новости по тегу #Забастовка

Осенний марафон протестов в ЕС! Что стало причиной социального взрыва в Старой Европе?
19 сентября 2026 16:54

Осенний марафон протестов в ЕС! Что стало причиной социального взрыва в Старой Европе?

В Германии десятки тысяч продавцов бросили прилавки и вышли на забастовку
06 июня 2026 07:49

В Германии десятки тысяч продавцов бросили прилавки и вышли на забастовку

Внезапная забастовка диспетчеров парализовала авиасообщение в Бельгии
02 июня 2026 19:55

Внезапная забастовка диспетчеров парализовала авиасообщение в Бельгии

В Нью-Йорке забастовали машинисты и рабочие железной дороги
17 мая 2026 13:35

В Нью-Йорке забастовали машинисты и рабочие железной дороги

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку
15 мая 2026 17:10

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку

Заполняемость французских тюрем достигла рекордных показателей для Европы
27 апреля 2026 19:52

Заполняемость французских тюрем достигла рекордных показателей для Европы

Крупнейшая забастовка парализовала работу немецкого авиаперевозчика
16 апреля 2026 19:50

Крупнейшая забастовка парализовала работу немецкого авиаперевозчика

Тысячи пилотов и бортпроводников объявили однодневную забастовку в Германии
11 февраля 2026 16:58

Тысячи пилотов и бортпроводников объявили однодневную забастовку в Германии

В Испании проходит общенациональная забастовка машинистов
09 февраля 2026 16:51

В Испании проходит общенациональная забастовка машинистов

Общенациональная забастовка приостановила движение общественного транспорта по всей Германии
02 февраля 2026 11:02

Общенациональная забастовка приостановила движение общественного транспорта по всей Германии

Более 90% водителей городских автобусов не вышли на работу в Сеуле
14 января 2026 07:28

Более 90% водителей городских автобусов не вышли на работу в Сеуле

Бельгию охватил масштабный транспортный коллапс: почти весь общественный транспорт остановился, аэропорты работают с перебоями
24 ноября 2025 19:58

Бельгию охватил масштабный транспортный коллапс: почти весь общественный транспорт остановился, аэропорты работают с перебоями