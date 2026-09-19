Новости по тегу #Забастовка

Корень проблемы один на всех – стремительное падение доходов, душная инфляция и откровенно непопулярные реформы властей.
Работники требуют от нанимателей поднять выплаты сразу на 7 %, что хотя бы позволит покрыть возросшие расходы на жизнь.
Авиакомпаниям придется отменить все запланированные рейсы.
Рабочие требуют поднять им зарплату.
Протестующие требуют повышения зарплаты – цены продолжают расти, в то время как работодатели предлагают компенсации, которые не успевают за инфляцией.
Крупнейший профсоюз тюремных охранников заблокировал около 80 исправительных учреждений.
В одном только Франкфурте-на-Майне отменили более 650 рейсов из 1300 запланированных.
Отменили до 90% всех рейсов в стране.
Не вышли на маршрут или ходят с большой задержкой более 500 поездов.
По данным крупнейшего профсоюза страны, в стачке принимают участие около 100 тысяч сотрудников автотранспортных компаний.
Столица Южной Кореи переживает серьезный транспортный коллапс.
26 ноября намечена всеобщая акция протеста, на которую выйдут работники всех сфер экономики.
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