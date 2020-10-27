«Надавить» на сотрудников». Задержан минчанин, который распространял в сети личные данные милиционеров

Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел задержали минчанина, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД и их семьях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им оказался 25-летний молодой человек, менеджер одного из госпредприятий.

С августа за вознаграждение он передавал администраторам Telegram-каналов информацию об адресах проживания, номерах телефонов, паспортных данных, а также членах семей десятков правоохранителей.