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«Надавить» на сотрудников». Задержан минчанин, который распространял в сети личные данные милиционеров

27 октября 2020 07:10
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Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел задержали минчанина, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД и их семьях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им оказался 25-летний молодой человек, менеджер одного из госпредприятий.

С августа за вознаграждение он передавал администраторам Telegram-каналов информацию об адресах проживания, номерах телефонов, паспортных данных, а также членах семей десятков правоохранителей.

«Надавить» на сотрудников». Задержан минчанин, который распространял в сети личные данные милиционеров-1

Обнародованные публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что подобная агрессия в сети поможет «надавить» на сотрудников и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей.

«Надавить» на сотрудников». Задержан минчанин, который распространял в сети личные данные милиционеров-4

Предоставлял информацию о личных данных людей в Telegram-канал «Черная книга Беларуси». Публиковалась новость, я брал фамилию, имя, отчество и пытался какие-то данные найти человека.

Хотел помочь им, может быть, «надавить» на сотрудников.

За вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. На данный момент молодой человек заключен под стражу. А МВД еще раз предупреждает, что за подобные посягательства на его сотрудников виновников неизбежно привлекут к ответственности.

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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