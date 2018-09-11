Что было, то было: Коррупция возмутительна/ Память 11 сентября/ Хотим гордиться своим футболом

Во Дворце Независимости 11 сентября прошло совещание по проблемным вопросам и кадровым назначениям в области медицины. Президент дал оценку масштабным антикоррупционным мероприятиям в системе здравоохранения. Напомним, что в стране возбужденно 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Предварительное следствие уже выявило, что в преступной цепочке оказались не только отдельные должностные лица, но и вся вертикаль – от частников, производителей, посредников, государственных служащих до Минздрава. Лукашенко отметил, что еще с прошлого года ему стала поступать информация о двукратном увеличении дел коррупционного характера в медицине.

Президент потребовал уже к началу 2019 года кардинально решить проблемы в здравоохранении. Министр здравоохранения Валерий Малашко доложил о предлагаемых и планируемых мерах по наведению порядка в отрасли, планах по повышению качества медобслуживания населения на различных уровнях, обеспечению необходимого ассортимента и приемлемых цен на лекарственные средства, гарантированию прозрачности проведения тендеров, изменениях в работе с кадрами. В целом он заверил, что сделает все для того, чтобы исправить недостатки и чтобы система здравоохранения работала стабильно.

Память 11 сентября

11 сентября 2001 года угнанными пассажирскими самолетами были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Министерства обороны США в Вашингтоне. Жертвами терактов стали почти три тысячи человек. Организатором атаки власти США объявили «Аль-Каиду». Это официальное сухое сообщение наполнено ужасом самого масштабного теракта в истории человечества и последующими террористическими атаками в Париже и Лондоне, Москве и еще десятках мест мира. Кто-то сказал, что мир эта дата поделила на до и после. До, - все думали, что мощные армии, ядерное оружие и удаленность от потенциальных противников могут гарантировать полную безопасность страны, а после показало, что один фанатик на машине может раздавить десятки людей на курорте, а несколько террористов с автоматами просто терроризировать европейские города. Кто-то подумал, что арабские страны остро нуждается в переменах и революциях и этим выпустил джина из бутылки. К такому развитию событий не были готовы европейские политики, правоохранительные органы, и, что самое ужасное, даже Вера с ее европейскими духовными ценностями. Буквально вчера пришли новости о том, что в Германии молодого немца до смерти избили несколько мигрантов из Афганистана, когда тот заступился за девушку, а в Париже на набережной Луар мужчина с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, включая туриста из Великобритании.

Да и в самой Америке ситуация не столь спокойна. Сегодня Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения, который был введен еще в 2001 году после терактов 11 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Хотим гордиться своим футболом

В канун старта сборной Беларуси по футболу в турнире «Лига наций УЕФА», юные воспитанники бобруйского футбольного клуба «Стражи» записали видеообращение. Адресовано оно было игрокам на старте турнира. С детской непосредственностью и искренностью мальчишки пожелали нашей команде отдавать все силы игре и стать хорошим примером для них. Сборная в полном составе посмотрела это мотивационное обращение перед матчем с Сан-Марино, который, кстати, завершился нашей победой со счетом 5:0. Сегодня сборная Беларуси в 21.45 сыграет с Молдовой в Кишиневе. Будем и мы верить в наших игроков и пожелаем им победы.

С полной версией видео обращения, которое набирает популярность на YouTube вы можете ознакомиться в нашей рубрике КАЛЕЙДОСКОП.

Д.П.

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